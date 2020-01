Brauhausgasse in Neustadt soll noch 2020 fertig werden

Es geht wieder voran in der Brauhausgasse in Neustadt. Im Dezember wurden nach längerem Stillstand auf der Baustelle die frei stehenden Hinterhäuser der Nummern 3 bis 9 abgerissen. Die Abbrucharbeiten konnten vor Weihnachten abgeschlossen werden. Derzeit wird Bauschutt beräumt und es werden Erdarbeiten durchgeführt. Zusätzlich stehen Sicherungsmaßnahmen an. So wird etwa die statische Sicherung der Rückwände vorgenommen, kaputte Teile werden ausgetauscht, darüber hinaus die Vorderhäuser stabilisiert.

Derzeit wird Bauschutt beräumt, außerdem stehen Erdarbeiten auf dem Programm. Foto: Foto: Theresa Wahl

Im April vergangenen Jahres war der Startschuss für die Sanierung des äußerst maroden Quartiers wenige Meter oberhalb des Rathauses gefallen. Zunächst sollen die Häuser der Brauhausgasse 3, 5, 7 und 9 hergerichtet werden, bevor die Investoren Michael Sprigade und Daniel Böhme, beide Gesellschafter der AGW Grundstücks- und Immobiliengesellschaft bR, die Brauhausgasse 1 sowie die Bachstraße 14 und 16 in Angriff nehmen wollen.

Andreaskreuze in den Giebeln sollen erhalten bleiben

Im ersten Schritt wurden die Objekte entrümpelt. Altes Mobiliar, Müll und Schutt wurden dazu entfernt. Bis weitere Arbeiten durchgeführt werden konnten, stand eine Begutachtung der Gebäude durch die Denkmalbehörde an. Durch diese erfolgte eine denkmalfachliche Bestandsdokumentation. „Die Denkmalbehörde hat ein paar Sachen vorgegeben, die erhalten werden sollen“, sagt Daniel Böhme. Dazu gehören unter anderem Andreaskreuze in den Giebeln.

In der Brauhausgasse 7 sei eine Blockbohlenwand gefunden worden, diese sei allerdings so verschlissen, das sie nicht gerettet werden könne. „Was wir allerdings erhalten können, wollen wir auch erhalten“, so Daniel Böhme.

Nach der Begutachtung gab die obere und untere Denkmalbehörde grünes Licht für den Abriss der Hinterhäuser. Doch bevor dieser vorgenommen werden konnte, verging einige Zeit. Nach der erteilten Genehmigung seien die Abbruch- und Sicherungsmaßnahmen ausgeschrieben worden. „Die Firmen haben aber derzeit gut zu tun, daher hat es gedauert, bis wir ein Angebot bekommen haben und anfangen konnten“, erklärt Daniel Böhme die Verzögerung.

Die Kosten für Abriss und Sicherung der vier Häuser belaufen sich auf mehrere hunderttausend Euro, die aus Städtebaufördermitteln finanziert werden. Insgesamt wird mehr als eine Million in die Sanierung investiert.

Anfang 2021 sollen Häuser bezogen werden können

Die Roharbeiten an den Häusern werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen, Mitte des Jahres soll dann mit dem Ausbau begonnen werden. Für diesen werde allerdings jetzt schon mit der Detailplanung begonnen, etwa die mögliche Raumaufteilung festgelegt, um den bereits zahlreich vorhandenen Interessenten Grundrisse zur Verfügung stellen zu können. „Wir werden hoffentlich bis Ende 2020 fertig sein“, erklärt Daniel Böhme das gesteckte Ziel für die Fertigstellung der Brauhausgasse 3 bis 9.

Anfang 2021 sollen die Häuser dann bezogen werden können. Ob dieser Termin eingehalten werden könne, hänge allerdings auch davon ab, inwieweit entsprechende Firmen für die Ausbauarbeiten zur Verfügung stehen.

Auch die Planungen für die Häuser der Brauhausgasse 1 sowie der Bachstraße 14 und 16 werden noch in diesem Jahr beginnen. Geplant ist ein entsprechendes Gestaltungskonzept zu erstellen, nicht zuletzt um den Leuten, die in eines der Häuser der Brauhausgasse 3 bis 9 einziehen wollen, eine Vorstellung der Gesamtentwicklung des Quartiers geben zu können. Näheres könne derzeit aber noch nicht gesagt werden. „Wir sind gerade noch in der Ideensammlung, was wir dort machen“, sagt Böhme. Allerdings werde die Bachstraße 14 wohl nicht erhalten werden können. „Das Haus befindet sich in einem desolaten Zustand“, gibt Daniel Böhme an.