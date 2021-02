Weil sie während des Lockdowns nicht öffnen darf, bietet Sabrina Brussock ihren Kundinnen einen Lieferservice an.

Pößneck. Sabrina Brussock vom Brautmodengeschäft „Hello Bride“ in Pößneck liefert ihren Kundinnen während des Lockdowns eine Auswahl nach Hause

Brautkleidanprobe in den eigenen vier Wänden

Eigentlich wäre jetzt gerade Hauptsaison für Sabrina Brussock in ihrem Brautmodengeschäft „Hello Bride“ in Pößneck. Im Normalfall würde sich jetzt Termin an Termin reihen, damit alle Sommer- und Herbstbräute 2021 rechtzeitig mit ihrem Traumkleid versorgt werden können. „Man darf nicht vergessen, dass die Bestellzeiten sehr lang sind, für einige Kleider bis zu sechs Monaten“, erklärt die Inhaberin.