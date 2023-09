Breitenhain bereitet sich auf Kirmeswochenende vor

Neustadt-Breitenhain. Die Vorbereitungen für das Kirmeswochenende in Breitenhain laufen auf Hochtour. Darauf dürfen sich die Gäste beim Fest freuen.

Zum Tanz und fröhlichen Beisammensein lädt der Heimatverein Breitenhain ein. Denn vom Freitag, 15. September, bis Sonntag, 17. September, findet die diesjährige Kirmes im Neustädter Ortsteil statt. Laut der Vorschau von Ortschronist Gerold Schmidt wird das Kirmeswochenende mit einem Gottesdienst in der Kirche am Freitag um 17.30 Uhr eingeleitet.

Zur Vorbereitung auf das Kirmeswochenende in Breitenhain binden die Frauen einen Erntekranz. Foto: Kristina Beierbach

In diesem Jahr finden der Tanzabend und die große Tombola im Heuboden-Saal statt am Samstag ab 20 Uhr. Grund für die Verlegung der Feierlichkeiten sei das Unwetter Mitte August. Dabei waren Feuerwehr, Hauseigentümer und Dienstleistungsgesellschaften der Stadt Neustadt im Einsatz, um die entstandenen Schäden zu beseitigen, nachdem es innerhalb von zwei Tagen 120 Liter pro Quadratmeter Niederschlag gegeben hatte. Auch die Einwohner halfen bei den Aufräumarbeiten. So wurde der Waldgeistplatz, der schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde, wieder in Ordnung gebracht.

Der Höhepunkt der Kirmes ist die Berufung des 15. Waldgeistwächters, die am Sonntag, 10 Uhr, beginnt. Dazu gibt es im Dorf und am Waldgeist einen großen Aufzug mit der Alten Molbitzer Leibgardenkapelle. Bereits im Frühjahr begann der Heimatverein mit den Vorbereitungen für das Dorffest. So wurde schon im Juni Getreide geschnitten und von den Frauen ein schöner Erntekranz gebunden.