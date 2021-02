Brexit-Auswirkungen auf Briten im Saale-Orla-Kreis

Die in Deutschland und damit auch im Saale-Orla-Kreis lebenden Briten müssen ihren Aufenthalt bis 30. Juni 2021 bei der Ausländerbehörde anzeigen. Darauf macht in einer Mitteilung die Kreisverwaltung aufmerksam.

Insgesamt 40 Frauen und Männer von der Insel im Oberland und Orlatal registriert

Hintergrund ist der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union. Aufenthalts- und gegebenenfalls Arbeitsrechte bestehen für die in Deutschland lebenden Briten zwar fort. „Um diese Rechte aber auch nachweisen zu können, benötigen britische Staatsbürger zwingend ein neues Aufenthaltsdokument“, so die Kreisverwaltung. Deshalb sollten sich die Betroffenen bei der für ihren Wohnort zuständigen Ausländerbehörde melden.

„Die Frist hierfür läuft zwar noch bis 30. Juni, bislang konnte das neue Aufenthaltsdokument im Saale-Orla-Kreis aber erst einem britischen Staatsbürger ausgestellt werden“, so die Kreisverwaltung. Insgesamt seien im Oberland und Orlatal 40 Frauen und Männer von der Insel registriert, was einem Anteil von etwa 1,2 Prozent der hiesigen Ausländer entspreche. Erreichbar ist die Schleizer Ausländerbehörde unter Telefon 0 36 63/488 420 oder per E-Mail an auslaenderbehoerde@lrasok.thueringen.de.

Die wichtigsten Informationen für britische Staatsangehörige und deren Familien, die der Brexit mit sich bringt, hat das Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz auf seiner Webseite zusammengefasst. Zu finden ist sie unter justiz.thueringen.de im Bereich Themen/Migration.

Am 1. Februar 2020 wurde der offizielle Bruch vollzogen. Aufgrund der Übergangsphase bis zum 1. Januar dieses Jahres hat sich seither im Alltag der in Deutschland lebenden britischen Staatsbürger nicht viel geändert. Auch mit dem Ende der Übergangsphase haben bereits vorher bestehende Aufenthalts- und Arbeitsrechte von Briten in Deutschland und anderen EU-Staaten weiterhin Bestand, heißt es weiter.