Kleindembach. Pyramidenfest in Kleindembach bringt Groß und klein in adventliche Stimmung am kommenden Samstag.

Briefkasten für Wunschzettel gebaut

Das traditionsreiche Pyramidenfest am Feuerwehrgerätehaus in Kleindembach soll am kommenden Samstag, 30. November, wieder für strahlende Kinderaugen sorgen. Los geht es 16.30 Uhr.

Der Feuerwehrverein legte sich wieder ins Zeug und polierte die Waggons des Weihnachtszug, der auf dem Vorplatz thronen wird, auf. Die begehbaren Holzwagen erhielten einen frischen Anstrich. In knalligem Rot leuchtet auch der neu gebaute Briefkasten für die Wunschzettel für die Mädchen und Jungen. „Alle Kinder können ihre ausgefüllten Zettel mitbringen und dort hinein werfen. Anschließend verschicken wir die Briefe an den Weihnachtsmann nach Himmelpfort“, beschreibt der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Roberto Müller, die diesjährige Neuerung.

Ergänzt wird das kleine Fest mit dem Besuch des Weihnachtsmanns. Bis zu letzt wird geheimgehalten wie er das fest erreicht. „Er kam schon mit einem Rentierschlitten, Ballon und Winterdienst“, zählt Müller Beispiele auf. Zudem ist eine Vorführung von der Grundschule in Langenorla geplant und bei eine Tombola können Preise gewonnen werden.

Die sieben Zwerge wollen die Weihnachtspyramide, die bis zum Knutfest am 11. Januar stehen wird, anschieben. Das vier Meter hohe Konstrukt wird aus dem Lager im Sägewerk geschleppt und am Samstag aufgestellt. Auch der Weihnachtsbaum, der von einem Nachbarn des Gerätehauses gesponsert wird, soll wohl an jenem Tag seinen Platz erhalten. Darunter finden die Deko-Geschenke ihren Platz. „Vielen Dank an den Kleindembacher Bastelzirkel für die langjährige Arbeit für den Bau der Präsente“, sagt der stellvertretende Vereinsvorsitzende, Stefan Lauterbach. Denn es werde das letzte Mal sein, wie er weiß.