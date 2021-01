Sportlerheim-Pächterin Katrin Böttcher hat mit Brot und Brötchen ein zweites Standbein in Bodelwitz aufgebaut.

Brot und Braten in Bodelwitz

Von Marcus Cislak

Bodelwitz. Die Pächterin des Bodelwitzer Sportlerheims bezeichnet ihr erstes Jahr als sehr, sehr schwierig. Für Katrin Böttcher sei es ein denkbar schlechter Start gewesen in ihre Selbstständigkeit. Zum zweiten Mal schloss sie ihre Gastwirtschaft und es habe schon im Sommer nach der Wiedereröffnung lange gedauert bis das Geschäft in Schwung kam. Nun fand sie ihren eigenen Weg mit der Krise fertig zu werden: Seit Jahresbeginn bietet sie nicht nur den Außerhausverkauf von selbst gekochten Speisen an, sondern hat mit Hilfe der Agrofarm Knau und weiteren regionalen Anbietern einen kleinen Lebensmittelverkauf eingerichtet. Der Schwerpunkt liegt momentan auf Bäckereiprodukten.

Denn die 55-Jährige weiß: „In Bodelwitz gibt’s keinen Bäcker und einmal in der Woche hält ein Bäckerwagen.“ Sicherlich zu wenig, um für die Grundversorgung im Ort zu sorgen. Diese Lücke will sie schließen. Nach und nach sollen weitere kleinere Dinge des täglichen Bedarfs hinzukommen, wie sie ankündigt.

Bis dahin ist's aber noch ein weiter Weg. Denn finanziell waren die vergangenen Monate nicht gerade leicht. So trug sie sich im März vergangenen Jahres schon mit der Idee ein zweites Standbein aufzubauen. Doch zunächst konnte sie am 15. Mai wieder öffnen. „Es hat dann etwa vier Monate gedauert bis es wieder einigermaßen lief. Die Leute waren lange sehr vorsichtig“, erzählt sie. Jugendweihe- und Weihnachtsfeiern wurden wieder gebucht. Und dann war wieder Schluss.

Dann machte sie aus der eigenen Not eine Tugend und begann im November erste Gespräche mit Lieferanten zu führen. Eigentlich wollte sie schon früher beginnen, aber personelle Engpässe hätten in der Vorweihnachtszeit zu Kapazitätsproblemen bei der Agrofarm Knau geführt. So dass sie vor wenigen Tagen erst durchstarten konnte. Nun hofft sie, dass sie mit ihrem zweiten Standbein noch ein wenig länger durchhalten kann.