Marcus Cislak, Lokalreporter in Pößneck

Marcus Cislak über die brodelnden Gerichte der Gerüchteküche.

Man kann es drehen und wenden, wie man will. Die Dinge sind nicht so einfach, wie sie oftmals scheinen und auch kommuniziert werden. Es gibt die berühmte Gerüchteküche, die gern brodelt. Da wird allerlei Hören-Sagen hineingeworfen, egal, ob die Dinge zusammenpassen oder nicht. Das darin gekochte Süppchen mundet vielen, andere finden sie nicht so lecker. Sie wird trotzdem von jedermann goutiert, brühheiß oder eiskalt. Ganz egal.

Eins davon hängt eng mit dem aktuellen Thema Energiekrise zusammen. Die Preise explodieren seit Jahresbeginn an den Strommärkten. Privatpersonen und Unternehmen schwitzen ob der Kröte, die sie schlucken und noch schlucken müssen. Das bittere Mahl haben auch Bäcker zu schlucken. „Wenn der Gasofen aus ist, können wir nicht backen“, sagt Michael Schmidt als Antwort auf das Gerücht, dass er womöglich wegen der Preise schließen will. Das klare Statement: „Das kommt gar nicht in Frage!“

Im Mai hatte sein Gaslieferant Vattenfall den monatlichen Abschlag um 100 Prozent erhöht, momentan zahle er 1024 Euro. „Ich erwarte noch mehr“, sagt er. Warum er das aushält? „Weil ich den Beruf liebe.“ Nach kürzlich überstandener Krankheit umso mehr: „Die Kunden sind froh, dass wir noch da sind.“ Oft genug muss man das Süppchen einfach ausgießen, ihr auf den Grund gehen, hinterfragen.

Für Pößnecker Wirtsleute: Künftig 3451 statt 170 Euro Abschlag fürs Gas