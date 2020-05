Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brut erfuhr durch Aufräumarbeiten keine Beeinträchtigung

Vor wenigen Tagen erreichte uns ein Leserbrief, der Aufräumarbeiten in einem Teichgebiet thematisierte und einige Fragen bereithielt.

Wie der Verfasser Bernd Seeliger aus Neustadt an der Orla berichtete, habe er - ebenso wie viele weitere neue Wanderer - die Corona-Zeit genutzt, um die Natur zu erkunden. Er beschreibt, wo er auf Tour ging, so: „Als ich bei der Gelegenheit in Sorga unterwegs war, fiel mir auf, dass dort einiges bewegt wurde. Dieses Gebiet liegt nordwestlich von Neustadt, Richtung Kahla und ist durchzogen mit einer Teichkette, die mit dem Neuenhofener Stau endet.“

Bernd Seeliger fiel dabei auf, dass sich einiges in dieser Gegend getan hat: „Unter anderem wurden Bäume gefällt, Sträucher entfernt, die Dämme von neun Teichen wurden verdichtet und abgeeggt. Soweit so gut“, bewertet er und fährt fort: „Mir fiel auch auf, dass die Teiche entschlammt wurden, was schon lange nötig war, damit die Teiche nicht verlanden.“

Während er diese Arbeiten offenbar noch begrüßt, hat der Naturfreund auch etwas gesehen, dessen Sinn er nicht nachvollziehen kann. „Bei dieser Maßnahme wurden leider alle Schilfflächen mit entfernt, geht das überhaupt so einfach? Denn jede Schilffläche ist doch ein geschütztes Bruthabitat, das erhalten werden muss, um seltenen Vogelarten die Möglichkeit zu geben ihre Jungen hier aufzuziehen. Meine Frage ist nun, wer genehmigt in einem Flächennaturdenkmal solche Maßnahmen mit welchem Ziel?“

Wir fragten beim Forstamt Neustadt nach, wo man uns allerdings an das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises verwies. In der Tat ist das Gebiet zunächst ein Flächennaturdenkmal.

Julia Weiß, Pressesprecherin des Landratsamtes, teilt mit, wer für diese Geschichten zuständig ist: „Die Untere Naturschutzbehörde genehmigt derlei Maßnahmen in einem Flächennaturdenkmal.“ Die Maßnahmen hätten bereits im Herbst des vergangenen Jahres dort stattgefunden. Abgestimmt wurden sie im Vorfeld mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises.

Die Sorge, dass die Brut einiger Vögel darunter hätte leiden können, kann das Amt entkräften. Sie teilen mit, dass es keine Beeinträchtigungen gegeben habe. „Durchgeführt wurden die Maßnahmen vom Bewirtschafter der Teiche in Absprache mit dem Eigentümer“, heißt es weiter.