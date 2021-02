Brutaler Angriff auf den Pößnecker Marktbornwächter

Der Marktbornwächter auf dem Pößnecker Brunnen. In der rechten Hand hält er seit Mitte des 17. Jahrhunderts einen Stab, an dem ein Lindwurm und eine Scheibe, wohl ein Sonnensymbol, befestigt sind.

Pößneck. Vor 500 Jahren wurde in Pößneck der Marktbrunnen gebaut – Teil II

Der nächste Schritt beim Bau des Pößnecker Marktbrunnens bestand darin, auf dem schrägen Marktplatz eine waagerechte Fläche mit einem Durchmesser von etwa neun Metern zu schaffen. Dazu musste an der Nordseite eine Stützmauer hochgezogen und der Raum dahinter mit Erde aufgefüllt werden. Eine Fläche, die etwa der Größe des Brunnenbeckens entsprach, wurde ausgeschachtet, um darin mehrere Steinschichten zu setzen. Auf diesem Fundament verlegte man die Bodenplatten.

Das Aufstellen der Brunnenwand war eine besonders anspruchsvolle Arbeit. Um die zwei Tonnen schweren Seitenplatten an den richtigen Platz zu befördern und in die richtige Lage zu bringen, standen nur einfachste Mittel zur Verfügung. Mit langen Hebeln war man in der Lage, sie aufzurichten. Durch Unterlegen von Rollen konnte man die Werksteine zum Brunnenbauplatz schieben, und mit einer Seilwinde konnte man sie ein Stück anheben.

Auf eine Einweihungsfeier wird aus gutem Grund verzichtet

Bis zum 28. September war der Brunnenring mit den zehn Halbsäulen an den Ecken fertiggestellt. Die einzelnen Segmente mussten nun noch mit Eisenklammern stabilisiert werden. Die Löcher wurden anschließend mit Blei vergossen. Dann errichtete Meister Hans mit seinen Gesellen in der Mitte des Beckens den großen Mittelpfeiler, das Postament, mit den vier Löwenköpfen.

Auf eine Einweihungsfeier verzichtete man, denn es floss noch kein Wasser. Die Holzrohrleitung, die vom Klosterplatz zum Markt führte, war verstopft und konnte erst 1522 neu verlegt werden.

An der Nordseite des Marktbrunnens, unterhalb der Terrasse, wurde ein großer Holzbottich aufgestellt. Über ein Kupferrohr, welches an einem lagen Balken hing, erhielt er das Wasser aus dem Steinbecken. Aus dem Bottich konnten die Anwohner vom Marktplatz ihr Trink- und Wirtschaftswasser schöpfen.

Fast 100 Jahre spendete der Brunnen mit seinen Löwenköpfen jahrein jahraus Wasser. Er verlieh dem Marktplatz ein würdevolles Aussehen und kündete gemeinsam mit dem Rathaus und den Bürgerhäusern vom Stolz der Pößnecker Bürger. Doch mit der Zeit hatten Nässe und Frost die Löwenköpfe beschädigt, die Ornamente hinterließen einen unansehnlichen Eindruck.

Nach fast 100 Jahren haben die Löwenköpfe ausgedient

Schwedische Landsknechte demolieren den steinernen Pößnecker Marktbornwächter. Foto: Zeichnung/ Hans Walter Enkelmann

1618 beschloss der Stadtrat, dem Marktbrunnen ein neues Aussehen zu verleihen. Der Aufsatz mit den Löwenköpfen wurde durch eine Plattform mit vier Männergesichtern ersetzt. Aus den geöffneten Mündern ragte jeweils ein Kupferrohr als Wasserspender heraus.

Auf der Plattform postierte man einen geharnischten Mann. Seine Rüstung, besonders der Helm und der Mühlsteinkragen, verweisen auf das frühe 17. Jahrhundert. Mit der rechten Hand hielt er einen Stab, an dem der Lindwurm und darüber ein Engelchen befestigt waren, wie der Pößnecker Chronist Koch in seiner von 1694 bis 1707 verfassten Chronik berichtet. Mit der linken Hand hielt er eine Tafel, die für Inschriften vorgesehen war. Dort waren die Jahreszahl 1618 sowie die Namen einiger Ratsherren angegeben.

Inzwischen tobte der Dreißigjährigen Krieg. Vom 17. Februar bis 6. April 1646 waren drei schwedische Regimenter in Pößneck einquartiert. Die Schweden drangsalierten die Bevölkerung, plünderten und raubten. Die Landsknechte hatten auch keine Scheu, den Marktbrunnen zu demolieren.

Die Eisenstange, die der Mann in der rechten Hand hielt, weckte Begehrlichkeiten. Als Soldaten die Stange entnehmen wollten, gingen sie so brutal vor, dass der ganze Arm aus der Skulptur herausbrach.

Erst 1661 erhielt ein Steinmetz den Auftrag, den Arm wieder an den Körper anzusetzen. Im Laufe der folgenden 200 Jahre musste diese Reparatur mehrmals wiederholt werden. Dadurch hatte der Arm nicht mehr die richtige Stellung.

Um ihm trotzdem Halt zu verleihen, hatte man die Hand mit einem Stab am Kopf befestigt. Die Stange war auch anders bestückt. Statt des Engelchens bildete nun eine gezackte Scheibe, wohl ein Sonnensymbol, den oberen Abschluss.