Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bürgerbüro, Museen und Bibliothek in Neustadt öffnen wieder

Thüringen lockert die Corona-Maßnahmen. So hat nun der Krisenstab von Neustadt unter Leitung des Bürgermeisters Ralf Weiße (BfN) für den Betrieb der Einrichtungen und Ämter der Stadtverwaltung neue Regelungen beschlossen. Dies betrifft Bürgerbüro, Stadtbibliothek und die Museen der Stadt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Das Bürgerbüro öffnet ab Montag, 27. April, bis auf Weiteres zu den gewohnten Sprechzeiten am Montag von 7 bis 15 Uhr, am Dienstag 9 bis 18 Uhr, Donnerstag 9 bis 17 Uhr und Freitag von 9 bis 13 Uhr. Lediglich die Öffnung an jedem zweiten Samstag im Monat bleibt vorerst ausgesetzt.

Ebenso können die Stadtbibliothek und die Museen der Stadt ab Dienstag, 28. April, wieder besucht werden. Die Stadtbibliothek öffnet dienstags von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 19 Uhr und donnerstags und freitags jeweils von 12 bis 17 Uhr. Die Besichtigung der Ausstellungsräume der Museen der Stadt sei vorerst jeweils von Dienstag bis Freitag von 12 bis 16 Uhr möglich. Der Zutritt zu beiden Häusern erfolge über das Museum für Stadtgeschichte am Kirchplatz 7, da die Touristinformation im Lutherhaus aufgrund der geltenden Verordnung bis auf Weiteres geschlossen bleiben müsse, heißt es in der Mitteilung.

Für die Anliegen der Bürger, die beispielsweise Veranstaltungsabsagen oder Ticketrückgaben betreffen, stünden die Mitarbeiter der Touristinformation weiterhin telefonisch unter 036481/8 51 21 oder per E-Mail an touristinfo@neustadtanderorla.de zur Verfügung.

Terminabsprache mit Stadtverwaltung weiterhin notwendig

Für alle Angelegenheiten, die die Ämter der Stadtverwaltung Neustadt betreffen, sei es weiterhin notwendig, eine vorherige Terminabsprache unter 036481/850 oder per E-Mail an info@neustadtanderorla.de zu treffen. Alle Obliegenheiten der Ämter seien sichergestellt und die Sachbearbeiter für fachliche Angelegenheiten ansprechbar.

Für den Zutritt in die öffentlichen Gebäude sei es notwendig, die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen sowie die Auflagen zur Kontaktbeschränkung einzuhalten, heißt es weiter. Nach den Maßgaben des Landes Thüringen, welche ab dem 24. April das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung beim Einkaufen oder der Nutzung des ÖPNV verpflichtend anordnen, werde das Tragen einer solchen ab dem 27. April auch in den öffentlichen Einrichtungen der Stadt Neustadt zur Pflicht. Diese Maßnahmen würden vorerst bis einschließlich Mittwoch, 6. Mai, gelten.

Ausschüsse und Stadtratsitzung öffentlich

Darüber hinaus wird mitgeteilt, dass die Sitzungen des Finanz- und Liegenschaftsausschusses am 5. Mai, des Ausschusses für Bildung, Kultur und Soziales am 7. Mai, des Bau- und Umweltausschusses am 11. Mai, die des Hauptausschusses am 19. Mai sowie die Versammlung des Stadtrates am 28. Mai unter den geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen öffentlich stattfinden.

Das Ordnungsamt der Stadt gibt außerdem nach vermehrten Bürgeranfragen bekannt, dass der Wochenmarkt am Dienstag wieder regelmäßig stattfindet. Maifeuer würden hingegen im gesamten Stadtgebiet von Neustadt mindestens bis einschließlich 6. Mai verboten bleiben.