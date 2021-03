Bürgermeisterwahl in Krölpa: Lokalpatriot auf dem Boden der Tatsachen

Jonas Chudasch, mit 35 der jüngste Bürgermeister im Saale-Orla-Kreis, weiß am Ende seines ersten sechsjährigen Mandats eines ganz gewiss: Egal, wie tief man sich in die Arbeit hineinkniet und wie sehr man sich streckt – man macht sich in dieser Position nicht nur Freunde, weil es einfach unmöglich sei, es allen recht zu machen.