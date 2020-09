Bürgermeisterwahl in Nimritz: 39-Jähriger will’s werden

Nimritz. Lars Meinhold tritt erstmals und als einziger Bewerber in Nimritz an.

In dem kleinsten der drei Orte der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg, in der am Sonntag, 13. September, der Bürgermeister gewählt wird, bewirbt sich als Einziger der 39-jährige Lars Meinhold um das Ehrenamt. In Nimritz sind 270 Stimmberechtigte aufgerufen, um entweder ihr Kreuzchen bei ihm zu setzen oder eine andere wählbare Person schriftlich einzutragen. Entschieden wird deshalb nach dem Mehrheitswahl-Prinzip. Wir stellen den zweifachen Familienvater vor.