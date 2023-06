Bund fördert Kickboxen im Pößnecker Mädchenheim

Joey Wünsche und Kristin Geissler bestritten einen der Damen-Kickboxkämpfe der Invictus-Fightnight von 2019 im Pößnecker Schützenhaus: Dem Beispiel dieser Athletinnen will man nun im Pößnecker Mädchenheim nacheifern.

Pößneck. Wie viel Geld die Volkssolidarität Pößneck aus dem „Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit“ erhält.

Bescherung für die Volkssolidarität Pößneck! Aus dem „Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erhält der Sozialverband etwas mehr als 28.000 Euro zur Umsetzung eines lokalen Kinder- und Jugendprojektes.

Konkret wird „Bewegung und Förderung der psychischen Gesundheit durch Kickboxen im Mädchenheim“ der Volkssolidarität finanziert, teilte der regionale FDP-Bundestagsabgeordnete Reginald Hanke mit. „Kinder und Jugendliche sollen einen besseren Zugang zu Bewegung, Kultur und Sport erhalten – das ist nach den entbehrungsreichen Corona-Jahren eine gute Nachricht!“, sagt er. „Das Programm setzt dort an, wo wir Kinder und Jugendliche am besten erreichen und wo wir ihnen besonders gut zuhören müssen – vor Ort in ihren Lebenswelten.“