Bundesstraße und Botanik

Marius Koity empfiehlt, Infrastrukturprojekte vor dem Baubeginn zu erklären

Soll die Botanik vom Bundesstraßenverkehr geschützt werden oder umgekehrt? Mit solchen mitunter kabarettreifen Fragen, aber auch mit ernst Gemeintem, haben OTZ-Leser in den vergangenen Wochen auf den auffälligen Leitplankenbau entlang der Bundesstraße B 281 im Orlatal reagiert.

Dass es um Verkehrssicherheit geht, haben die meisten Leute schon verstanden. Im Detail unterscheiden sich die Empfindungen von Straßennutzern und -anrainern über Gefahrenstellen und Gefährdungspotenziale allerdings sehr von der fachlichen Sicht der Dinge.

Das liegt ein Stück weit auch an der Tatsache, dass sich Beamte und Ingenieure wieder einmal die Zeit gespart haben, die Menschen vorher zu informieren, denen sie etwas Gutes tun wollen. Nicht einmal Bürgermeister sollen gewusst haben, was das Landesamt für Bau und Verkehr auf dem Gebiet ihrer Gemeinden gerade tut. Dabei dürfte es eigentlich bekannt sein, dass fachbehördliche oder politische Entscheidungen, die nicht angemessen erklärt werden, selten gut bei der Zielgruppe ankommen.

Wenn sie gefragt worden wären, dann hätten Berufspendler und -kraftfahrer aus der Region mit dem Leitplanken-Geld erst die Risse in kommunalen Straßen geflickt oder deren bröckelnde Ränder befestigt, zumal ein Schlagloch in der nächsten Kurve mindestens so gefährlich sein kann wie ein Baum am Wegesrand. Es sind solche Hintergründe, die den Steuerzahler veranlassen, im Projekt an der B 281 einen falsch gesetzten verkehrs(sicherheits)politischen Akzent zu sehen.

Die Eingangsfrage wäre übrigens mit der Feststellung zu beantworten, dass Leitplanken die Botanik bisher nicht vor schädlichen Einflüssen geschützt haben und es auch künftig nicht tun werden. Einmal abgesehen von Ruß und Reifenabrieb hinterlässt der Verkehr reichlich Plastik- und Papiermüll, Holz- und Metallreste, Glasflaschen und Kippen auf den Feldern und Wiesen entlang der Bundesstraße. Hierfür müssen sich Nutzer schon selbst an die Nase fassen.