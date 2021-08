Die Bundesstraße B 281 wird in Pößneck ab 24. August voll gesperrt.

Bundesstraße wird in Pößneck teils voll gesperrt sein

Pößneck. Die B 281 wird ab 24. August voll gesperrt. Das ist der Grund.

Zur Behebung eines Rohrbruchs im Auftrag des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Orla wird die Bundesstraße B 281 in Pößneck vom 24. August bis längstens 27. August teilweise voll gesperrt. Das teilte am Dienstag das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises mit. „Verkehrsteilnehmern wird es demnach nicht möglich sein, die Straße zwischen den Einmündungen Neustädter Straße und Im Lutschgen zu nutzen“, so ein Behördensprecher. Entsprechende Umleitungen werden ausgeschildert.

In Richtung Gera erfolgt diese über den Kreisverkehr am Kaufland, die Saalfelder Straße, die Bahnhof-, Puschkin- und Friedrich-Engels-Straße, das Turmgelänge, den Bodelwitzer Weg, die Kurzackerstraße und das Malmsgelänge, zur B 281. In Richtung Saalfeld ist die Umleitung über die Neustädter Straße und die Saalbahnstraße zur B 281 beschildert.