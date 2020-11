Campingverein Himmelsteiche zieht eine positive Bilanz

Eine positive Bilanz zur Saison kann der Campingverein Himmelsteiche im Plothener Teichgebiet ziehen – und das trotz eines verspäteten Starts aufgrund der Corona-Pandemie. „Die Saison hat damit begonnen, dass sie erst einmal nicht anfangen konnte“, sagt der Vereinsvorsitzende Hans-Peter Krämer. Beginnt diese üblicherweise im April, konnten in diesem Jahr erst im Mai Gäste auf dem Campingplatz empfangen werden.

Plätze mussten reduziert werden

Neben den 219 Dauercampern stehen auf dem Campingplatz 40 Kurzzeit-Plätze zur Verfügung. In diesem Jahr habe man diese allerdings aufgrund der Pandemieauflagen auf 20 reduzieren müssen. Trotzdem konnte man sich über einen guten Zuspruch freuen. „Wir sind zufrieden. Zwischen Mai und Oktober hatten wir circa 4300 Kurzzeit-Campinggäste. Das ist sehr gut“, resümiert Hans-Peter Krämer. Im Vorjahr habe man ähnlich viele Besucher auf dem Campingplatz begrüßen können – das allerdings bei voller Auslastung. „Die Besucherzahl hat sich also nicht verschlechtert, obwohl wir die Kapazität halbiert haben“, so der Vereinsvorsitzende.

Um den Betrieb auf den Campingplatz aufnehmen zu können, musste ein entsprechendes Infektionsschutzgesetz erarbeitet werden. „Das war kein Problem. Wir haben uns an den Empfehlungen orientiert, die vom Bundesverband der Campingwirtschaft herausgegeben wurden“, so Hans-Peter Kramer. Die Gäste hätten zu Beginn ihres Besuchs eine Einweisung durch den Platzwart erhalten. „Das hat gut funktioniert, die Leute haben sich an die Hygiene- und Abstandsregeln gehalten“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Platzwart wird gesucht

Mittlerweile ist auf dem Campingplatz Winterruhe eingekehrt. Aufgaben stehen dennoch auch in dieser Zeit für den Verein an. Derzeit wird ein neuer Platzwart gesucht, da der bisherige aus persönlichen Gründen seinen Posten zum Saison-Ende aufgegeben hat. Man sei guter Dinge, einen Nachfolger zu finden. „Es sind schon einige Bewerbungen eingegangen“, sagt Hans-Peter Krämer. Allerdings wolle man sich mit einer Entscheidung noch etwas Zeit lassen. Diese soll dann Anfang des kommenden Jahres getroffen werden. Darüber hinaus laufen derzeit die Vorbereitungen für ein weiteres Vorhaben. Der Campingverein will die 15 Jahre alten Duschcontainer austauschen, was 2021 oder im darauffolgenden Jahr realisiert werden soll.