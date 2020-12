Carnevalsclub Molbitz: Schöne Momente in schwierigen Zeiten

Seit 1960 bringt der Carnevalssclub Molbitz (CCM) jährlich buntes närrisches Treiben in den Neustädter Ortsteil. Die 60. Session wollten die Karnevalisten eigentlich im November ausgelassen mit zwei großen Jubiläumsveranstaltungen im Tewa-Saal feiern, durch die Corona-Pandemie kam letztlich alles anders. Doch auch wenn die ursprünglichen Pläne nicht in die Tat umgesetzt werden konnten, haben die Narren mit viel Kreativität und zahlreichen Aktionen in den vergangenen Monaten und Wochen Freude in dieser schwierigen Zeit verbreitet.

Mit Weihnachtsgeschichten haben die Molbitzer etwa die Adventszeit versüßt, die von Vereinsmitgliedern vorgelesen und anschließend in Form von Videos auf der Facebook- und Internetseite der Karnevalisten veröffentlicht wurden. An Heiligabend kann sich auf eine weitere Geschichte gefreut werden, auch übersenden die Narren an diesem Tag ihre Weihnachtswünsche. Zur Einstimmung auf das Fest hat sich der Carnevalsclub zudem etwas Besonders einfallen lassen und ein Überraschungsvideo gedreht, das ab 23. Dezember angeschaut werden kann. „Es wird jetzt bis Silvester noch Neues bei uns zu sehen sein. Und auch für das neue Jahr geistern schon ganz viele Ideen durch unsere Köpfe“, macht Iris Lukes, CCM-Trainerin und Gaudimotte, neugierig. Verbunden sind diese Aktivitäten mit einer klaren Botschaft: „Wir wollen damit im Bewusstsein aller bleiben, zeigen, dass wir positiv nach vorne schauen. Vor allem wollen wir, dass unsere Gäste merken, dass die Molbitzer nicht aufgeben“, betont Iris Lukes.

Dass die Molbitzer Narren das Beste aus der Situation machen, haben sie bereits seit November mit vielen originellen Ideen bewiesen. Zum Auftakt in die Jubiläumssession gab es ein Videogruß der ersten Prinzessin des Carnevalsclubs Molbitz, Christel Alletsee, die mit lieben Worten an die Anfänge des Vereins zurückdachte. Da auch der Straßenkarneval, den die Molbitzer anstatt der Veranstaltungen auf dem Saal geplant hatten, durch die erneut schärferen Corona-Auflagen nicht stattfinden konnte, wurde ein weiteres Mal umgedacht und ein virtueller Umzug auf die Beine gestellt. Mit einem kleinen Film ging es durch die Straßen von Molbitz, bei dem die Vereinsmitglieder die Zuschauer in bunten Kostümen in Form von Fotos auf der Strecke begleiteten. Und da eben nicht gemeinsam Karneval gefeiert werden konnte, wurde der Tewa-Saal gewissermaßen einfach ins heimische Wohnzimmer gebracht. Denn mit einem dreiteiligen Video konnte gemeinsam mit den Molbitzern auf die Höhepunkte der 59. Session zurückgeblickt werden. Bunte Impressionen aus dem närrischen Vereinsleben gab es außerdem bei einer Bilder-Challenge, an der sich der Carnevalsclub beteiligte, auch ein Tanzvideo zum Lied Jerusalema entstand. Alle Videos wurden in mühevoller Arbeit von Samira Lukes und Maria Balzer zusammengestellt.

Neben den zahlreichen Aktionen im Netz wurden die Narren auch in der Stadt selbst aktiv. So stellte Beatrix Albrecht, Inhaberin des Nagelstudios in der Marktstraße, dem Carnevalsclub ihre Schaufenster zur Verfügung, die regelmäßig von den Karnevalisten mit neuen Bildern und mehr ausgestaltet werden, um so vorbeiziehenden Spaziergängern ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Auch wurde Ende November ein Weihnachtsbaum auf dem Molbitzer Dorfplatz aufgestellt. Die Idee, die von Iris Lukes stammt, konnte dank der Vereinsmitglieder und vieler weiterer tatkräftiger Unterstützer innerhalb von elf Tagen umgesetzt werden. So sponserte unter anderem die Familie Pieter eine Blautanne aus dem Garten, einheimische Unternehmer und Freunde des Vereins, die Dienstleistungsgesellschaft und die Stadtwerke Neustadt haben die Voraussetzungen geschaffen, dass der Baum aufgestellt werden konnte. Der Strom für die Beleuchtung kommt aus der Steckdose von Ellen Pieger, den bunten Schmuck bastelten die Molbitzer Kichererbsen.

Für die vielen helfenden Hände zeigt sich Iris Lukes sehr dankbar. „Es ist schön, dass ich nur auf offene Ohren gestoßen bin. Es hat gut getan, dass alle mitgemacht haben“, sagt sie. Und weil der Weihnachtsbaum auch bei den Leuten im Ortsteil auf so viel positive Resonanz stieß, soll diese Aktion nicht einmalig bleiben, sondern zu einer festen Tradition werden. „Im nächsten Jahr soll dann auch noch ein bisschen was drumherum passieren. Der Baum gemeinschaftlich bei einer Tasse Glühwein aufgestellt werden. Auch alle Kinder sind dann aufgefordert, mit ihrem Schmuck den Baum zu verschönern. Wir wollen daraus ein kleines Dorfevent machen, das für Zusammenhalt und schöne Momente sorgen soll. Und wenn es Corona zulässt, soll Molbitz im nächsten Jahr nicht nur wieder einen eigenen Weihnachtsbaum bekommen, sondern auch seinen ersten Maibaum“, so Iris Lukes. Ebenso soll der Straßenkarneval wieder ein fester Programmpunkt im Molbitzer Fasching werden.

Wenngleich das Vereinsleben durch Corona um einiges schwerer geworden ist, können die Molbitzer Karnevalisten den veränderten Umständen auch etwas Gutes abgewinnen. „Positiv ist, dass neue Ideen entstanden sind, aus denen Traditionen werden sollen. Außerdem bekamen wir von sehr vielen Leuten Unterstützung. Der Zusammenhalt im Verein hat sich gezeigt. An den Aktionen haben sich – von den ältesten bis zu den jüngsten Mitgliedern – viele immer wieder beteiligt. Jeder hat sich auf seine Art eingebracht - die einen mit Ideen, die anderen beherrschen die Technik. So konnten wir viel umsetzen und die Leute haben gemerkt, dass wir da sind. Sie können auch sicher sein, dass wir da bleiben und gemeinsam eine 60. Session feiern werden. In welchem Format und wo - da müssen wir uns alle überraschen lassen. Ideen gibt ́s viele“, unterstreicht Iris Lukes.