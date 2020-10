Carsten Sachse wird neuer Werkleiter bei Orlawasser

Nach 25 Jahren wird Volkmar Göschka zum Jahresende seinen Posten als Werkleiter des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Orla abgeben und in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Sein Nachfolger ist bereits gefunden. Ab 1. Januar 2021 wird Carsten Sachse die Stelle übernehmen. Er wurde in der jüngsten Sitzung der Verbandsversammlung einstimmig als neuer Werkleiter bestellt.

Der 54-Jährige ist im Zweckverband kein Unbekannter. Seit nunmehr 20 Jahren ist der Verwaltungsfachwirt im Eigenbetrieb tätig. Zunächst als Systemverantwortlicher für die IT und die Elektrische Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sowie für die Arbeitssicherheit zuständig. Mittlerweile ist er technischer Leiter und damit verantwortlich für sämtliche Stabsstellen im Zweckverband. Mit dem Werkleiter folgt nun der nächste Schritt.

Für die neue Herausforderung gut gewappnet

Dass der Posten keine einfache Aufgabe ist, weiß Carsten Sachse. Dennoch sieht er der neuen Herausforderung mit Zuversicht entgegen und fühlt sich gut gewappnet. „Ich weiß genau, worauf ich mich einlasse und was ansteht“, sagt er. Durch seine langjährige Tätigkeit im Eigenbetrieb sei er mit den Abläufen und den Gremien des Zweckverbandes bestens vertraut. „Ein großer Vorteil ist auch, dass ich seit fast 20 Jahren Personalratsvorsitzender bin. Daher weiß ich genau, wo die Fähigkeiten jedes Einzelnen liegen und wie das Team funktioniert. Und ich weiß, dass es gut funktioniert. Das ist ein Rückhalt, den man braucht“, so Carsten Sachse.

Neben diesen Qualifizierungen bringt der 54-Jährige langjährige kommunalpolitische Erfahrung mit. Seit mehr als 20 Jahren ist er Mitglied im Neustädter Stadtrat und seit 2006 zudem Ortsteilbürgermeister in Neunhofen. Durch sein politisches Engagement ist Carsten Sachse gut vernetzt, kennt die Bürgermeister der zum Verband gehörenden Städte und Gemeinden aus dem Kreistag und damit auch deren Sorgen und Nöte, wie er sagt. Daher versteht er sich in seiner neuen Position als Werkleiter vor allem als Vermittler. „Ich kenne alle Seiten und weiß, welche Spannungsfelder es zu bedienen gibt und wie man die unterschiedlichen Interessenlagen übereinanderlegen kann“, so der 54-Jährige. Das sieht auch Volkmar Göschka so, der mit Carsten Sachse als neuem Werkleiter von einer „idealen Besetzung“ spricht.

Zwei große Aufgaben warten

Zwei große Aufgaben, die es umzusetzen gilt, warten gleich auf Carsten Sachse zu Beginn seiner Tätigkeit. Zum einen ist das Abwasserbeseitigungskonzept, das derzeit vom Zweckverband überarbeitet wird. Es gelte, die Vorgaben des geänderten Wassergesetzes, die vom Land Thüringen kommen, zu erfüllen, dabei aber auch die finanzielle Situation im Blick zu behalten. „Das ist eine enorme Hürde, die wir da zu überwinden haben. Das Hauptaugenmerk wird darauf liegen, eine gebührenverträgliche Lösung zu finden“, weiß Carsten Sachse.

Das zweite große Thema sei die Klärschlammverbrennung in Thüringen. Eine entsprechende Anlage soll dazu in Zukunft gebaut werden, um den seit mehreren Jahren explodierenden Kosten im Bereich der Klärschlammentsorgung Herr zu werden. Um dies auf den Weg zu bringen, werde gerade eine kommunale Klärschlammkooperation gegründet, in der sich 17 Zweckverbände zusammenschließen. Es gelte den Gründungsprozess zu begleiten, sich über finanzielle Belange zu einigen und verschiedene mögliche Standorte für die Klärschlammverbrennungsanlage zu untersuchen. „In den kommenden Jahren kommen einige Investitionen auf uns zu, die dringend notwendig sind. Wir müssen gemeinsam im Verband mit Augenmaß Lösungen finden, die wir auch überstehen“, so Carsten Sachse abschließend.

Der Zweckverband

- Der Zweckverband Wasser und Abwasser Orla mit einer Fläche von etwa 36.000 Hektar wurde 1993 gegründet.

- Verantwortlich ist er für die Trinkwasserversorgung und die Abwasserbeseitigung von rund 36.000 Einwohnern.

- Vorsitzender ist Ralf Weiße, Bürgermeister von Neustadt. Sein Erster Stellvertreter ist Michael Modde, Bürgermeister von Pößneck, Zweiter Stellvertreter ist Heiko Schoberth, Bürgermeister von Oppurg.

- Der Verband hat 33 Mitglieder.

- Entsprechend der Einwohneranzahl der Mitgliedsgemeinden verteilen sich die Stimmen im sogenannten Wasserparlament – die Verbandsversammlung, die das oberste Willensbildungs- und Beschlussorgan ist.

- Die Stimmverteilung setzt sich wie folgt zusammen: Pößneck 12, Neustadt 10, Triptis 4, Ranis 2, Langenorla 2, Oppurg 2. Außerdem entfallen insgesamt 27 Stimmen jeweils auf die kleineren Gemeinden. Insgesamt hat das Wasserparlament damit 59 Stimmen.