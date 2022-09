CDU Saale-Orla erwartet 500 Gäste in Oppurg

Oppurg. Erstes Sommerfest nach zweijähriger Zwangspause und gleich mit „The Voice Of Germany“ Sebastian Krenz.

Eine der meistkonsultierten Apps ist für Christian Herrgott in diesen Tagen jene der Wettervorhersage. Für Freitag, 16. September, ab 18.30 Uhr hat er als Vorsitzender der CDU Saale-Orla erstmals zum Sommerfest der Christdemokraten aus dem Orlatal und Oberland in den Oppurger Schlosspark eingeladen und bei dem großen Vorbereitungsaufwand sollte es zumindest trocken sein, so die – zurzeit überwiegend berechtigte – Hoffnung des Landtagsabgeordneten. Er rechnet mit mindestens 500 Gästen, denn unter die hiesigen Mitglieder, Sympathisanten und Beobachter werden sich auch etliche jener rund 260 Christdemokraten aus dem gesamten Freistaat mischen, die am Samstag den Landesparteitag der Thüringer CDU im Pößnecker Schützenhaus bestreiten.

Die CDU Saale-Orla feiert erstmals nach der zweijährigen Corona-Zwangspause im großen Kreis. „Ich gehe von einem schönen Abend bei guter Musik und netten Gesprächen vor beeindruckender Schlosskulisse aus“, sagt Herrgott. Und keine Sorge, außer seiner Begrüßung sowie ein paar Worten des Landtagsfraktions- und designierten Landesparteichefs Mario Voigt werde es keine Reden geben. Die Bühne werde eher „The Voice Of Germany“ Sebastian Krenz sowie der Band Ragged Glee überlassen.

Der Eintritt zum CDU-Sommerfest auf Schloss Oppurg ist frei.