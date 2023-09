CDU Saale-Orla und Stadt Pößneck starten Unterschriftensammlung mit Forderungen zum Pößnecker Krankenhauses

Pößneck. Die Ziele der Aktion und Feststellungen der beiden Erstunterzeichner vom Mittwochmorgen.

In Pößneck ist am Mittwochmorgen eine Unterschriftensammlung mit der Forderung „Erhalt des Pößnecker Krankenhauses mit einer dauerhaften Aufrechterhaltung der 24-Stunden-Notaufnahme“ gestartet worden. Die ersten Namen auf den Listen waren jene des CDU-Landtagsabgeordneten Christian Herrgott als Initiator der Aktion und von Mike Schmidt als Pößnecker Vizebürgermeister, Gewerbetreibender und Bürger.

Listen würden in mehreren Pößnecker Geschäften ausliegen. Es sei die Straßensammlung an Info-Ständen geplant. Außerdem seien Listen von Vereinen extra bestellt worden, so Herrgott. Er geht davon aus, dass das Anliegen der Aktion auch Menschen etwa in Neustadt und Triptis ansprechen wird. Weitere Blätter könnten in seinem Pößnecker Wahlkreisbüro bestellt werden.

Menschen brauchen Gewissheit

Gesammelt wird bis Mitte Oktober. Herrgott geht von Unterschriften in vierstelliger Zahl als „klares Statement des Orlatales“ aus. Die Listen sollen im Original Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) übergeben und in Kopie der Geschäftsführung der Thüringen-Kliniken in Saalfeld zur Kenntnis gebracht werden.

„Wenn sich die Thüringen-Kliniken mit den Krankenkassen in der Frage der Notaufnahme nicht einigen können, wonach es bisher nicht aussieht, muss das Land einspringen und die dauerhafte Finanzierung sichern“, so Herrgott. „Die älteren Menschen, die Sportvereine, die Organisatoren von Großveranstaltungen, die Familien, das Handwerk und die Industrie – alle müssen die Gewissheit haben, dass sie im Falle eines Falles jederzeit ortsnah qualifizierte Hilfe bekommen.“

Datenschutz wird beachtet

„Die Stimmung im Krankenhaus ist nicht gut“, weiß Schmidt als in der Stadt gut vernetzter Fahrradhändler. Seinen Informationen zufolge seien „viele Ärzte schon weg“ und auch weiteres medizinisches Personal habe sich neu orientiert, in etlichen Fällen aber eben nicht in die von den Thüringen-Kliniken gewünschte Richtung Saalfeld.

Der Hinweis auf die Notaufnahme soll nicht ins Leere führen.. Foto: Thomas Spanier / Funkemedien

Schmidts Eindruck aus Gesprächen mit Krankenhausmitarbeitern: „Die wissen auch nichts Genaues, das ist das Schlimme dabei.“

Herrgott merkte noch an, dass bei dieser Unterschriftensammlung der Datenschutz beachtet werde und die erfassten Informationen ausschließlich dem erklärten Zweck dienen würden. Nach Abschluss der Aktion werden alle gespeicherten Daten gelöscht.