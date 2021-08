CDU zeichnet Ehrenamtliche des Orlatales aus

Döbritz/Ranis. Kerstin Stöpel und Marcus Pavel werden für ihr Engagement geehrt.

Die traditionelle Ehrenamtsauszeichnung der CDU-Landtagsfraktion im großen Kreis konnte zuletzt coronabedingt nicht stattfinden. Umso mehr freute sich der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Herrgott, die beiden Preisträger aus dem Orlatal im kleinen Kreis zu würdigen, nämlich Kerstin Stöpel aus Döbritz und Marcus Pavel aus Ranis.

„Frau Stöpel und Herr Pavel haben sich in ganz besonderer Weise für die Gesellschaft verdient gemacht“, so Herrgott in einer Mitteilung. „Ehrenamtliche Tätigkeit ist eine wichtige Grundlage unseres Zusammenlebens in der Gemeinschaft, denn ohne die Vielzahl der Ehrenamtlichen würden in unserer Region viele Leistungen und Angebote nicht erbracht werden. Daher spreche ich allen ehrenamtlich Tätigen ein ganz herzliches Dankeschön für ihren Einsatz aus.“

Kerstin Stöpel ist seit neunzehn Jahren im Döbritzer Gemeindekirchenrat engagiert und seit acht Jahren Vorsitzende des Kirchgemeindeverbandes Oppurg. Sie betreute die zahlreichen Baumaßnahmen in und an der Döbritzer Kirche der letzten Jahre. Zudem organisiert sie regelmäßig die Nacht der offenen Kirchen im Dorf. Seit 1991 ist sie außerdem im Feuerwehrverein der Gemeinde aktiv. „Frau Stöpel liegt es sehr am Herzen, ein lebendiges Gemeindeleben zu gestalten, und arbeitet mit viel Enthusiasmus an geplanten Projekten“, resümierte der Landtagsabgeordnete.

Marcus Pavel ist seit fünfzehn Jahren „engagiertes Stadtratsmitglied“ in Ranis, seit 2019 sogar Stadtratsvorsitzender. Zudem ist er seit 1997 Vorsitzender des TSV 1860 Ranis sowie Gründungsmitglied und erster Vorsitzender des 2018 gegründeten Jugendfußballclubs Saale-Orla, der mittlerweile 132 Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bietet, zusammen unter professioneller Leitung zu trainieren. „Die Vereinsarbeit von Herrn Pavel ist besonders in Hinblick auf die Nachwuchsarbeit beispielgebend und verdient eine besondere Würdigung“, so Herrgott abschließend.