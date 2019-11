„Wir haben damals aus dem Nichts angefangen“, erinnert sich Augenoptikermeister Edgar Weber. Damals war vor 29 Jahren, als er gemeinsam mit seiner Frau Gerti ein eigenes Geschäft in Auma-Weidatal eröffnete.

Kurze Zeit später, im Oktober 1991, erweiterte man sich. Eine Filiale in der Gerichtsgasse in Neustadt kam hinzu. „Ich habe bei Augenoptik Wilhelmi in Neustadt gelernt. Daher kannten mich viele Leute. Wir haben uns deshalb entschlossen, auch ein Geschäft in Neustadt zu eröffnen“, so Edgar Weber.

1996 zog man schließlich an den jetzigen Standort in die Ernst-Thälmann-Straße um, wo sich der Laden bis heute befindet. Nach 29 Jahre als selbstständige Augenoptiker ist für das Ehepaar allerdings Ende November Schluss, sie geben ihre Geschäfte ab. „Wir hätten auch noch ein oder zwei Jahre weiter gemacht. Es hat sich allerdings kurzfristig ergeben, dass wir einen Nachfolger gefunden haben. Die Chance haben wir ergriffen“, sagt Edgar Weber.

Dass es nicht selbstverständlich ist, einen Nachfolger zu finden, war dem Augenoptikermeister klar. „Wir haben uns deshalb schon immer Mal in der Innung umgehört und unseren Vertretern Bescheid gegeben“, erklärt er. Auf diese Weise sei schließlich auch der Kontakt zu Marco Suhr, der ein Augenoptiker-Geschäft in Schleiz führt, zustande gekommen. Im Frühjahr habe er beide auf eine mögliche Nachfolge angesprochen, im August wurde mit einem Vertrag schließlich alles unter Dach und Fach gebracht.

So wird Marco Suhr den Laden in Neustadt am 1. Dezember übernehmen. Das Geschäft in Auma-Weidatal wird hingegen geschlossen. Während der 64-Jährige Edgar Weber mit der Übernahme in den Ruhestand geht, wird seine 61-jährige Frau übergangsweise noch beim neuen Inhaber mitarbeiten – bis April kommenden Jahres, dann wird auch sie in Rente gehen.

„Wir sind froh, dass sich weiterhin jemand um unsere Kunden kümmert. Wir bedanken uns für die Treue und Zusammenarbeit bei unserer Kundschaft und hoffen, dass das uns gegenüber gebrachte Vertrauen auch unserem Nachfolger geschenkt wird“, so Edgar Weber.