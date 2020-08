Chefarzt-Wechsel im Pößnecker Krankenhaus

Im Pößnecker Krankenhaus gibt es einen Chefarzt-Wechsel. Zum 1. September übernimmt Michael Fiedler die Leitung der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Standort Pößneck der Thüringen-Kliniken mit Sitz in Saalfeld. Er löst Toralf Wolkersdörfer ab.

Fiedler wechselt aus dem kriselnden Kreiskrankenhaus Schleiz an den sichereren Standort Pößneck. Der gebürtige Geraer, der in Leipzig studiert hat, absolvierte seine Weiterbildung zum Facharzt für Chirurgie in Saalfeld und in Greiz, teilen die Thüringen-Kliniken mit. Er ist Facharzt für Viszeralchirurgie und für Proktologie. Nach Jahren als leitender Oberarzt in Eisenberg habe ihn sein Weg über eine „kurze Zwischenstation“ in Schleiz nun in die Thüringen-Kliniken geführt.

„Fiedler möchte am Klinikstandort in Pößneck nicht nur die Behandlung allgemeinchirurgischer Erkrankungen in gewohnter Weise fortsetzen, auch die Weiterentwicklung der Proktologie, die sich insbesondere mit Erkrankungen des Enddarms beschäftigt, steht auf seiner Agenda“, kündigt die Saalfelder Krankenhausgruppe an. Der 55-Jährige lebe in Gräfenwarth am Bleilochstausee und nutze seine freie Zeit gern, um mit dem Fahrrad unterwegs zu sein oder zu reisen, heißt es weiter. „Ich bin sehr glücklich, ein Teil der Thüringen-Kliniken sein zu dürfen, und freue mich auf die gemeinsame Arbeit mit den Kollegen hier am Standort“, wird der neue Chefarzt in einer Mitteilung zitiert.

Pößneck seit 15 Jahren im Verbund der Thüringen-Kliniken

Wolkersdörfer, der die Leitung der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie 2014 übernommen hatte, habe „aus familiären Gründen um die Beendigung seiner Tätigkeit in den Thüringen-Kliniken“ gebeten, heißt es. Weitere Informationen zum Weggang des Chefarztes gab es auch auf Nachfrage nicht.

Das Pößnecker Krankenhaus gehört seit 2005 zum Verbund der Thüringen-Kliniken und verfügt insgesamt über 108 Betten. Im chirurgischen Bereich werden 25 Betten für die Grundversorgung allgemeinchirurgischer Erkrankungen vorgehalten.