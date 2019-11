Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Chöre aus Oppurg und Langenorla singen in Jena

Gemeinsam mit vielen anderen Chören treten der Gesangverein Langenorla-Kleindembach und der Volkschor Oppurg am Samstag in Jena in der Goethe Galerie beim Weihnachtlichen Chorfest auf. „Beliebte und besinnliche Weihnachtsklassiker“, kündigt Karl Möcker dafür an. Von 12 Uhr bis 18 Uhr würde dort traditionell weihnachtliche Livemusik erklingen, dargeboten von 14 Chören des Sängerkreises Jena-Mittleres Saaletal.

Laut Plan betreten der Gesangverein Langenorla-Kleindembach und der Volkschor Oppurg um 13.40 Uhr die Rotunde des Einkaufszentrums, um ihren Beitrag zu diesem alljährlichen Chorfest darzubringen. „Bekanntlich haben sich die beiden Vereine seit einiger Zeit entschlossen, ihre Kräfte zu bündeln und bei größeren Aufführungen gemeinsames Liedgut zu Gehör zu bringen“, heißt es weiter. Zuletzt hätten sie zum Beispiel zusammen den Pößnecker Chören „Liedertafel“ und „Cantat“ am 16. November im Schützenhaus zu deren Vereinsjubiläen gratuliert. Zum Sängerkreis Jena-Mittleres Saaletal zählen laut dessen Webseite insgesamt 22 Chöre.