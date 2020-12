Corona heimleuchten und Heiligabend digital

Seit der Absage des 549. Pößnecker Lichterfestes gibt es nicht nur private Aufrufe wider jede Vernunft, sich an Heiligabend trotzdem auf dem Markt zu treffen, um den Staat und seine Vertreter wegen der Corona-Politik zu ärgern. Es machen auch zwei infektionsschutzkonforme Initiativen die Runde, und der Pößnecker Bürgermeister Michael Modde (parteilos) empfiehlt ausdrücklich, diese Angebote eines Lichterfestes zu Hause zu nutzen.

So regen der Verein "Pößneck Alternativer Freiraum" und das Freizeitzentrum an, dass die Pößnecker an Heiligabend im Lichterfest-Zeitfenster ab 17.30 Uhr ihre Fenster öffnen, auf die Balkone treten oder in ihre Vorgärten gehen, um ihre Nachbarn mit einem Lichtlein zu grüßen und ihnen „Frohe Weihnachten!“ zu wünschen. Die Stadtkirche begleitet die Aktion ab 17.30 Uhr mit einem Glockenläuten. Freilich könne man auch mit einer Tasse Glühwein in der Hand und in sicherem Abstand voneinander dieses verrückte Jahr friedlich Revue passieren lassen.

Was im Corona-Frühjahr vielerorts mit dem gemeinsamen Musizieren an Fenstern oder auf Balkonen praktiziert wurde, könne jetzt mit Kerzen und anderen Lichtquellen neu interpretiert werden. Schon ein Licht – brandsicher! – auf das Fensterbrett oder die Gartenmauer zu stellen, wäre ein Zeichen der Anteilnahme mit den Corona-Betroffenen. Der Initiative wurde mittlerweile der pfiffige Name „Corona heimleuchten 2020“verpasst, ihr könne man sich natürlich auch in der Pößnecker Umgebung anschließen.

Die andere Idee stammt von Heimatfreunden im weitesten Sinne, die nach dem digitalen Osterspaziergang nun binnen weniger Tage ein virtuelles Lichterfest auf den Weg gebracht haben. So hat Filmemacher Bernd Roy Archivmaterial mit aktuellen Aufnahmen aus der Stadtkirche ergänzt. Zu seinen bewegten Bildern gibt es weihnachtliche Musik zum einen von Kantor Cornelius Hofmann an der Stadtkirchenorgel, zum anderen von Musikschullehrer Lothar Färber am Keyboard aus dem Foyer des Rathauses, der gleich noch seine singende Tochter Julia in das Projekt eingebunden hat. Wie beim echten Lichterfest gibt es Grußworte von Bürgermeister Michael Modde und Pfarrer Jörg Reichmann.

Darüber hinaus steuern die Freizeitfotografen Wolfgang Vogelsang und Hartmut Bergner Bilder aus ihren Archiven bei. Das Video zum 549. Pößnecker Lichterfest kann an Heiligabend ab 10 Uhr unter www.deinfilmtv.de abgerufen werden. „Das sind echt schöne Ideen, und ich freue mich sehr, dass sich Menschen Gedanken über besinnliche Weihnachten für alle machen“, resümierte Bürgermeister Michael Modde.