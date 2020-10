Corona-Infektionen auch im Raum Pößneck, Neustadt, Bad Lobenstein

In der Bevölkerung des Landkreises führten die am Montagnachmittag von der Kreisverwaltung angekündigten Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens bis Ende Oktober aufgrund der angestiegenen Corona-Zahlen zum Teil zu Unverständnis, meint der Neustädter CDU-Landtagsabgeordnete Christian Herrgott. Demnach ist nicht für alle Bürger nachvollziehbar, weshalb Maßnahmen für den gesamten Saale-Orla-Kreis verordnet werden, wenn sich das Ausbruchsgeschehen auf die Kreisstadt Schleiz konzentriert. Alle Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Wie Herrgott gegenüber unserer Redaktion mitteilt, seien mit diesem Einwand vermehrt Bürger an ihn herangetreten. „Die Situation stellt sich anders dar, als am Montagnachmittag in der Pressekonferenz des Landratsamtes vordringlich kommuniziert wurde“, sagt er. So sei zwar richtig, was zu der Lage in Schleiz ausgeführt wurde, aber diese Angaben würden nicht das Gesamtbild der aktuellen Situation wiedergeben. „Es gibt eine Reihe weiterer Corona-Fälle im Landkreis. Dieses Lagebild macht es durchaus nötig, für den gesamten Saale-Orla-Kreis mit entsprechenden Maßnahmen zu handeln“, erklärt Christian Herrgott und spricht sich diesbezüglich für eine klarere Kommunikation aus. „Warum die Restriktionen jetzt den ganzen Landkreis betreffen, muss ordentlich durch das Landratsamt mitgeteilt werden“, unterstreicht der CDU-Landtagsabgeordnete, der außerdem dafür plädiert, dem Beispiel anderer Landkreise zu folgen und die Infektionszahlen pro Gebietskörperschaft zu veröffentlichen.

Corona-Infektionen erstrecken sich über den ganzen Landkreis

Dass sich die Corona-Infektionen über den ganzen Landkreis erstrecken, bestätigt die Kreisverwaltung am Dienstagnachmittag auf Nachfrage. „Die am Montag durch das Landratsamt Saale-Orla veröffentlichte Aussage, dass es sich bei dem Corona-Ausbruch in einer Schleizer Wohnstätte für Menschen mit Behinderung um ein eher lokales Infektionsgeschehen handelt, ist nicht so zu verstehen, dass sich das Infektionsgeschehen allein in der Kreisstadt abspielt. Vielmehr ist damit gemeint, dass die Bewohnerinnen und Bewohner kaum Kontakte in das Stadtgebiet haben, beispielsweise nicht die Werkstatt besuchen“, heißt es in einer Mitteilung. Das Ausbruchsgeschehen konzentriere sich zwar in der Kreisstadt, Fälle gebe es aber im gesamten Kreisgebiet. „Die meisten Fälle gibt es in Schleiz, aber wir haben auch kleinere Infektionsherde im Raum Pößneck, im Raum Neustadt, im Raum Bad Lobenstein und auch im Raum Schleiz über die Stadtgrenzen hinaus. Die rund 85 Menschen, für die Quarantäne angeordnet wurde, verteilen sich ebenso über den gesamten Landkreis“, so Amtsarzt Torsten Bossert.

Aus diesem Grund bittet der Leiter des Fachdienstes Gesundheit um Verständnis dafür, dass sich die angekündigten Einschränkungen beim Durchführen von Veranstaltungen auf das gesamte Kreisgebiet erstrecken. Angesichts dieser Größenordnung sei es nun nötig – auch mit den Teilnehmerbeschränkungen für Veranstaltungen – Eindämmung zu betreiben, ehe das Ausmaß des Infektionsgeschehens unkontrollierbar wird. Dazu zählen die notwendigen Beschränkungen der Teilnehmerzahlen von privaten Feiern und öffentlichen Veranstaltungen, wie etwa Jugendweihen am Wochenende.

Situation in Wohnstätte für Menschen mit Behinderung unverändert

Wie weiterhin aus der Mitteilung hervorgeht, sei die Situation rund um den Corona-Ausbruch in einer Wohnstätte für Menschen mit Behinderung in Schleiz im Vergleich zum Montag unverändert. Weder gebe es weitere SARS-CoV-2-Infektionen, noch Neues zum Gesundheitszustand der betroffenen Bewohner und Mitarbeitenden zu vermelden. „Es gibt keine wesentlichen Änderungen. Niemand ist im Krankenhaus, bei niemandem gibt es Symptomverschlechterungen“, informiert Martin Scheidt, Geschäftsbereichsleiter Eingliederungshilfen Wohnen/ Beratung von der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein, dem Träger der Einrichtung.

Auch darüber hinaus ist die Corona-Lage im Saale-Orla-Kreis gleichbleibend. Die Zahl der aktiven Infektionen liege – ausgehend von der Annahme, dass Infizierte nach zwei Wochen genesen sind – unverändert bei 31, heißt es weiter.