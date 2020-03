Corona-Krise: Heimatlicher Geschmack aus der Dose

„Die Lage scheint noch kritischer zu werden“, merkt Fleischermeister Dirk Lindig in Bezug auf die Corona-Epidemie an.

Vielerorts meiden Frauen und Männer größere Menschenansammlungen, soziale Kontakte werden auf ein Minimum reduziert. Selbst der Gang in Lebensmittelgeschäfte verunsichert so manchen.

„Wir wollen die Versorgung der Bevölkerung unterstützen“, ergänzt Sebastian Lindig. Deshalb entwickelten die Lindigs kurzerhand die Idee, ihre Wurstwaren kostenfrei in den Kreisen Saale-Orla und Saalfeld-Rudolstadt auszuliefern. Ergänzend holten die Lindigs die mobile Holzofenbäckerei von Gerald Kaßner aus Stobra mit ins Boot, welcher unter anderem haltbares Dosenbrot produziert.

Lieferungen für Menschen in Quarantäne

Am Dienstagmorgen holte Sebastian Lindig die ersten 300 Büchsen aus dem kleinen Örtchen aus dem Weimarer Land ab. Der Bäckermeister hat kein eigenes Ladengeschäft, sondern ist stets mit seiner mobilen Feldbäckerei, einem polnischen Militär-Lkw der Firma Star aus dem Jahr 1975, unterwegs.

Das sei allerdings derzeit nicht gerade einfach. Ein ähnliches Problem haben wohl auch die Lindigs mit ihrem Verkaufsfahrzeug, weshalb nun eine Alternative gefunden werden konnte. Die Hungrigen bräuchten ab sofort nicht mehr ins Gedränge der Märkte und der Lebensmittelmärkte abzutauchen, sondern können nun bequem von der Couch aus Haltbares ordern. „Das hilft natürlich auch denen, die unter Quarantäne stehen“, so Dirk Lindig.

Der Kontakt zwischen den Dobianern und dem Stobraer sei vor längerer Zeit schon entstanden. „Wir sind uns mehrfach auf Märkten und Veranstaltungen begegnet“, erklärt der Fleischermeister. Nun könne man auf das entstandene Netzwerk zurückgreifen und sich gegenseitig unterstützen, um seine Waren mit geringerem gesundheitlichen Risiko bei Produzenten und Konsumenten an die Hungrigen bringen.

Im Kühltransporter und unter Beachtung der üblichen Hygienevorschriften werden dann die Waren des täglichen Bedarfs bis an die Haustür geliefert.

Lebensmittel sind lange Zeit haltbar

Die regional produzierten Waren der beiden Unternehmer sind weniger abhängig von Rohstoffen, die über weite Strecken erst an die jeweiligen Orte der Verarbeitung transportiert werden müssen. Die Versorgung der jeweiligen Bäckereien mit Mehl sei auch gesichert, schätzt Dirk Lindig ein. Er weiß: „Die Schweine und Rinder leben im Umkreis von etwa 50 Kilometern, werden in Dreba geschlachtet und in Dobian verarbeitet.“

Die tierischen Lebensmittel, wie Suppen, Eingewecktes, eingeschweißte Wurst, sind mindestens sechs Wochen lang haltbar. Das gleich in der Dose gebackene Roggenvollkornbrot sogar drei Jahre.

„Unsere Ladengeschäfte und Vertriebspartner haben übrigens weiterhin offen“, beruhigt Sebastian Lindig diejenigen, die vor Ort wohnen. Und: Eine Nachfragerückgang beobachtet er in der derzeitigen Lage nicht.