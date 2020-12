Corona-Pandemie trifft Menschen in Kenia hart – ein Neustädter hilft

Zahnarzt Andreas Pathe (Mitte) ist Gründungsmitglieder der „Dentists for Africa“, die in Kenia mittellosen Patienten eine Zahnbehandlung ermöglichen. Die Patienten wie diese beiden älteren Männer reisen oft mehrere Stunden an und leiden seit Wochen unter Zahnschmerzen.

„Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern“. Dieses afrikanische Sprichwort lebt der Neustädter Zahnarzt Andreas Pathe seit nunmehr 21 Jahren. Er engagiert sich seit 1999 in der Organisation Zahnärzte für Afrika (Dentists for Africa). Seit 2008 ist er im Vorstand aktiv und organisiert Hilfseinsätze in Kenia.

Im September dieses Jahres hatte Andreas Pathe – der 2017 für sein Engagement als Thüringer des Monats ausgezeichnet wurde und darüber hinaus den zweiten Platz bei der Wahl zum Thüringer des Jahres belegte – erneut einen Besuch im ostafrikanischen Staat für ein Weiterbildungsseminar geplant, dieser musste jedoch aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Diese hat den ostafrikanischen Staat hart getroffen. Hilfe sei deshalb in diesem Jahr wichtiger denn je, weiß Andreas Pathe und ergänzt: „Corona hat dort eine ganz andere Dimension. Es ist viel existenzieller als hier bei uns.“ Denn das Virus sei nicht die einzige Bedrohung, sondern habe eine Welle weiterer verheerender Folgen mit sich gebracht.

Versorgung mit Nahrungsmitteln ist kritisch

„Das Hauptproblem ist der Hunger“, sagt er. In Kenia würden die Menschen hauptsächlich auf Märkten ihr Essen kaufen. Diese seien aber derzeit verboten. „Die Leute sind dort regelrecht weggeprügelt worden“, so der Neustädter. Ebenso könnten die Menschen nicht mehr ihrer Arbeit nachgehen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Aus diesen Gründen hätten sie große Schwierigkeiten, sich mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Auch seien die Schulen aufgrund von Corona geschlossen worden. „Viele Waisenkinder gehen in Internatsschulen, in denen sie versorgt werden. Jetzt haben sie keine Bleibe mehr und nichts mehr zu essen“, erklärt der Zahnarzt. Die Organisation habe deshalb bereits 50.000 Euro transferiert, damit Nahrungsmittel besorgt werden können, welche Franziskaner-Nonnen vor Ort verteilen. Ebenso werde finanzielle Unterstützung geleistet, um Masken und Schutzkleidung zu kaufen, durch die die zahnmedizinische Notbehandlung aufrechterhalten werden könne.

Andreas Pathe hofft auf weitere Unterstützung in dieser besonders schwierigen Zeit. Eine Möglichkeit biete dabei die Weihnachtsspendenaktion der Hilfsorganisation, mit der bedürftigen Familien geholfen werden soll.

Gutscheine für den guten Zweck erwerben in der Zahnarztpraxis

Bei dieser können Gutscheine erworben werden. Für den Gegenwert bekommen die Familien ein Huhn, eine Ziege, ein Paket mit Grundnahrungsmittel, Samen und Dünger oder ein Obstbäumchen. „Der Käufer bekommt den Gutschein in Papierform und die Gewissheit, etwas Gutes getan zu haben. Auch eine Spendenquittung kann ausgestellt werden“, so Andreas Pathe. Erhältlich sind die Gutscheine in der Zahnarztpraxis von Andreas Pathe in Neustadt sowie über die Internetseite www.dentists-for-africa.org.

Seit 21 Jahren engagiert sich die Hilfsorganisation „Dentists for Africa“ in Kenia. Seitdem wurden mit Hilfe von Spenden und der Eigeninitiative vieler Zahnärzte Praxen errichtet und betreut. Jedes Jahr leisten Zahnärzte, Zahnarzthelfer, Zahntechniker und Zahnmedizinstudenten aus verschiedenen Ländern einen Hilfseinsatz ab. Getreu dem Motto der Organisation „Hilfe zur Selbsthilfe“ werden die Behandlungen aber zunehmend von kenianischem Behandlungspersonal übernommen. Längst beschränkt sich das Engagement der Organisation jedoch nicht mehr nur auf die zahnmedizinische Hilfe. „Eigentlich ist das nur ein Randproblem. Wenn man beginnt, sich in diesem Bereich zu engagieren, kommt man automatisch auch zu anderen Problemen“, sagt Andreas Pathe.

Eines davon sind die unzähligen Waisenkinder, deren Eltern an Aids gestorben sind. Um diesen jungen Menschen zu helfen, hat die Organisation ein Patenschaftsprojekt aufgebaut. Pateneltern und Spender ermöglichen bereits 1000 Kindern eine Schul- und Berufsausbildung und damit eine gute Perspektive für ihr Leben. Über dieses Programm unterstützt seit 2006 auch Andreas Pathe ein Patenkind.

Afrikanischer Patensohn wird bald Lehramtsexamen absolvieren

Sein Patensohn Elias habe damals in katastrophalen Umständen gelebt – in einer Lehmhütte, in der lediglich ein Bett ohne Matratze und eine kleine Feuerstelle gewesen sei. Familie Pathe kam für den Besuch einer Internatsschule auf, in der er neben der Ausbildung auch eine Unterkunft und geregelte Mahlzeiten erhielt. Nach dem Abitur begann Elias ein Lehramtsstudium, das er in Kürze beenden wird. „Es ist gerade mit den Examen losgegangen“, sagt Andreas Pathe stolz.

Ein weiterer Teil des Engagements der Zahnärzte ist die Unterstützung der vielen Witwen, die nach dem Tod der Ehemänner nahezu mittellos sind. In einem Witwendorf erfahren sie Unterstützung und Hilfe. Zu finden sind dort etwa eine Küche mit einem Brotbackofen, ein Kindergarten, eine Bibliothek und eine Schneiderwerkstatt. „In dieser haben die Witwen in den vergangenen Monaten Tausende Mundschutze für die umliegenden Krankenhäuser und –stationen genäht“, erzählt Andreas Pathe.

Weitere Informationen zu den Projekten der Dentists for Africa gibt es unter www.dentists-for-africa.org