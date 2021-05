Corona-Testzentrum bald drei Tage geöffnet

Neustadt. In Neustadt kann man sich ab 7. Juni montags, mittwochs und freitags auf eine Infektion mit dem Corona-Virus testen lassen.

Die Öffnungszeiten im Corona-Schnelltestzentrum im Augustinersaal in Neustadt werden aufgestockt. „Da sich mit weiter voranschreitenden Öffnungsschritten auch die Testpflicht auf viele Bereiche des alltäglichen Lebens ausweitet, haben die Stadt Neustadt und der DRK-Kreisverband Saale-Orla als Kooperationspartner beschlossen, das Angebot für die kostenfreie Corona-Testung zu erweitern“, informiert die Stadtverwaltung Neustadt in einer Mitteilung. Alle aktuellen Entwicklungen in Thüringen im Corona-Live-Blog

So gelten ab Montag, 7. Juni, für das Corona-Schnelltestzentrum geänderte Öffnungszeiten. Statt Dienstag und Donnerstag ist es nun für alle Bürger möglich, sich an drei Tagen der Woche kostenfrei auf das Corona-Virus testen zu lassen. Jeweils am Montag und Mittwoch von 16 bis 18 Uhr sowie am Freitag von 9 bis 11 Uhr ist das barrierefreie Testzentrum im Augustinersaal geöffnet. Eine vorherige Terminvereinbarung sei nach wie vor nicht nötig. „Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass am Mittwoch, 16. Juni, das Testzentrum geschlossen bleibt“, heißt es in der Mitteilung.

Das Corona-Schnelltestzentrum ist ein Angebot der Stadt Neustadt und der Ehrenamtlichen des DRK-Kreisverbandes Saale-Orla. Es werden weitere Freiwillige gesucht, die sich vorstellen können, bei der Anmeldung und Registrierung der Testwilligen mitzuhelfen.

Interessierte sollten sich unter Telefon 036481/85 12 1 oder per E-Mail an touristinfo@neustadtanderorla.de melden.