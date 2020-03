Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona-Virus: Hamsterkäufe im Orlatal

Auch wenn der erste bestätigte Corona-Fall in Thüringen einen Pößnecker betrifft und mehr als 200 Menschen in den vergangenen Tagen zu dem Mann und seinem Umfeld Kontakt gehabt haben könnten, sieht man in der einwohnerstärksten Stadt des Saale-Orla-Kreises noch keine Menschen mit Mundschutz umherlaufen. Es herrscht gespannte Ruhe in der Stadt.

Viele Gespräche drehen sich um die jüngsten Entwicklungen rund um die neuartige Lungenerkrankung. In den Supermärkten der Region zeigt sich dennoch, dass auch ein Teil der Orlataler Bevölkerung für den Ernstfall vorsorgt.

Regale sind noch gut gefüllt

Aus einem Rewe-Supermarkt in Pößneck heißt es, zum Ende des Monats sei der Umsatzanstieg auch aufgrund von Hamsterkäufen deutlich zu spüren gewesen. Doch die Warenbelieferung funktioniere noch und von leeren Regalen ist keine Spur. Sichtbar groß ist die Nachfrage in mehreren Supermärkten der Stadt nach den Vorrats-Klassikern: Nudeln, Konserven, Brot und Toilettenpapier.

Ähnlich sieht es in Ranis aus. Im kleinen Tegut-Geschäft im Marktzentrum der Burgstadt sind die Regale noch voll. „Aber wir haben schon etwas mehr verkauft“, sagt eine Mitarbeiterin. Manche Kunden sprächen die Bevorratung direkt an, andere meinten hingegen, sie hätten sowieso groß einkaufen wollen.

Im Triptiser Nahkauf-Markt habe man auf die auch hier auftretenden Hamsterkäufe reagiert und etwas mehr Waren nachbestellt. „Wir kriegen die Regale noch aufgefüllt“, heißt es entwarnend aus dem Haus.