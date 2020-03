Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Coronavirus geht ins Geld

Das Coronavirus ist eine teure Angelegenheit. Davon können Vereine und Gastwirte in diesen Tagen ein langes Lied singen.

Bereits in der vergangenen Woche verhängte das Landratsamt in Schleiz nach Bekanntwerden von Corona-Erkrankungen im Saale-Orla-Kreis eine Verfügung, durch die öffentliche und nichtöffentliche Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern verboten wurden. Nach zwei weiteren bestätigten Covid-19-Fällen im Landkreis wurde durch die Behörde erneut bis einschließlich 25. März ein solches Verbot ausgesprochen.

Nichts Halbes und nichts Ganzes

Das Kabarett Fettnäppchen aus Gera sollte am vergangenen Samstag in der Gaststätte Grüner Baum in Bodelwitz zu erleben sein. Die Lachmuskeln der Besucher wurden allerdings nicht strapaziert, denn das Gastspiel musste aufgrund des Veranstaltungsverbotes abgesagt werden.

Zwar musste Gastwirt Marcel Lippold nicht für die ausfallende Gage der Kabarettisten gerade stehen, Verluste machte er trotzdem. „Es fehlen uns dadurch rund 2000 Euro an Umsatz“, so Lippold. Ganz nachvollziehen kann er die Verfügung des Landratsamtes nicht. „Für mich ist das nichts Halbes und nichts Ganzes“, sagte der Gastwirt.

Denn mehr als 50 Besucher könne er auch außerhalb einer Veranstaltung in seiner Gasstätte begrüßen. „Den normalen Publikumsverkehr haben wir ja trotzdem. Meiner Meinung nach hätte das Landratsamt dann die komplette Quarantäne verhängen und alle Gaststätten schließen müssen“, befand er.

„Mit großer Enttäuschung“ habe die Karnevalgesellschaft Duhlendorf Neustadt die erneute Verfügung vernommen, so der Verein in einer Mitteilung. „Leider ist es uns aufgrund der derzeitigen Auflagen nicht möglich, unseren 2. Galaabend am 14. März durchzuführen. Da die weitere Vorgehensweise in Bezug auf das Coronavirus noch nicht abschließend geklärt ist, müssen wir die 66. Session schweren Herzens und mit jeder Menge Wehmut als beendet erklären“, hieß es weiter.

Finanzieller und ideeller Schaden

Bereits am vergangenen Wochenende traf die Verfügung die Karnevalgesellschaft. „Durch die Absagen haben wir finanzielle Einbußen im hohen vierstelligen, niedrigen fünfstelligen Bereich“, gab Vizepräsident Jan Müller eine Vorstellung vom Loch in der Vereinskasse.

„Das tut schon richtig weh. Das ist zwar nicht der Genickbruch für uns, aber der Oberschenkel ist schon durch“, beschrieb er bildlich, was der vorzeitige Ende der Session für die Karnevalgesellschaft finanziell bedeutet.

Viel schwerer als der finanzielle Aspekt wiege allerdings noch etwas ganz anderes. „Das Geld schmerzt, aber das Ideelle schmerzt noch viel mehr“, betonte der Vizepräsident. So würden unter anderem das viele Training der Tanzgruppen, zahllose organisatorische Absprachen und die viele Arbeit, die in das Programm und den Aufbau geflossen sind, nicht ihren verdienten Lohn finden.

Klar sei aber, dass die Gesundheit der Gäste und der Aktiven im Vordergrund stehe, daher könne man die Entscheidung des Landratsamtes nachvollziehen. „Wir als Karnevalgesellschaft möchten einen Teil dazu beitragen, dass die derzeitige Situation ein schnelles Ende findet und wieder Normalität einkehren kann“, so der Verein.

Der krönende Abschluss der Session blieb auch dem Carnevalsclub Schlettwein am vergangenen Samstag durch den abgesagten Galaabend im Bergschlösschen verwehrt. „Wir haben uns auf die letzte Veranstaltung gefreut, da gibt man immer noch mal Vollgas“, sagte Präsident Yves Günther, der trotz der Enttäuschung ebenfalls die Sicherheit aller Beteiligten als wichtiger und das Risiko einer Durchführung als zu hoch erachtete.

Es werde keinen Ausweichtermin für die abgesagte Veranstaltung geben. „Wie hoch unsere Verluste sind, kann ich noch nicht genau sagen“, gab Günther an. Um die Session dennoch zumindest ein wenig gemeinsam ausklingen zu lassen, habe man sich vereinsintern noch in kleinerer Runde in der Gaststätte Schiefes Eck zusammengefunden. „Geld ist nicht alles. Wichtiger ist der Spaß und der Zusammenhalt“, unterstrich Yves Günther.

Eintrittsgelder werden erstattet

Gleich mehrfach getroffen ist auch der Triptiser Carneval Verein. Nachdem der Galaabend vergangene Woche bereits dem Verbot zum Opfer fiel, muss nun auch der Närrische Zapfenstreich am kommenden Samstag abgesagt und die Faschingssession vorzeitig beendet werden.

Mit Blick auf die voraussichtlich weiteren Einschränkungen könne man keine Ausweichtermine anbieten, teilte der Vereinsvorsitzende Karsten Klisch mit. „Daher werden wir am 21. März in der Zeit von 9 bis 13 Uhr in der Alten Molkerei die bereits gekauften Karten zurücknehmen. Alternativ freuen wir uns, wenn diese Karten der aktuellen Session als Eintrittskarte zu unserer Prinzen-Gala am 14. November verwendet werden. Wir werden zu dieser Veranstaltung die Programmpunkte der 58. Session nochmals präsentieren“, so Klisch.

Wer auf eine Rückerstattung verzichten möchte, um den Verein zu unterstützen, könne sich eine Spendenquittung ausstellen lassen. Ebenso wird es auch die Karnevalgesellschaft Duhlendorf handhaben. „Wir werden einen Termin zur Kartenrückgabe veröffentlichen. Wer auf die Erstattung verzichten möchte, kann dafür eine Spendenquittung erhalten“, teilte der Verein mit.

Der Termin für die Rückgabe der Karten des Carnevalsclubs Schlettwein ist auf den 29. März von 18 bis 20 Uhr im Bergschlösschen terminiert. Auch hier könnten Spendenquittungen ausgestellt werden.