Der Dorfteich im Neustädter Ortsteil Strößwitz führt in jedem Jahr weniger Wasser. Da dieser auch als Löschwasserreserve dient, wollte und musste man sich diesem Problem annehmen.

„Der Teich hatte einige Zeit gar keinen Zulauf mehr. Wir haben dann wieder den Dorfbrunnen aktiviert, der mit Grundwasser gespeist wird und das wir auch in den Dorfteich weitergeleitet haben. Durch die Trockenheit der vergangenen Jahre hat das aber nicht mehr funktioniert. Mehr als die Hälfte des Wassers im Teich war verloren“, erklärte Sylvio Otto, Ortsteilbürgermeister von Breitenhain-Strößwitz.

Im Rahmen der Dorferneuerung sollte diese Problematik angegangen werden. In der Arbeitsgemeinschaft, die für diesbezügliche Projekte gegründet wurde, hätten die Beteiligten daher diskutiert, wie man ohne größeren technischen Aufwand dem Teich wieder mehr Wasser zuführen könne. Teil der Überlegungen sei zudem gewesen, die Kosten des Vorhabens möglichst gering zu halten sowie eine ökologische Lösung zu finden.

In der Runde sei schließlich die Idee entstanden, sich die Dachentwässerung der nahe gelegenen Bauernhäuser im Ort zunutze zu machen, um so den Teich, der rund 175 Kubikmeter fasst, wieder regelmäßig Wasser zuzuführen.

Probelauf wurde durchgeführt

Ein Probelauf wurde gestartet und das anfallende Regenwasser eines Gehöftes in den Teich umgeleitet. „Wir waren dann schon erstaunt, wie viel Wasser dabei abfällt“, so Sylvio Otto. Nachdem der Test vielversprechend ausgegangen war, entschloss man sich, das Projekt in Angriff zu nehmen. Die Planung übernahm das Büro Sigma Plan aus Weimar.

Mitte Oktober sind die Bauarbeiten in Strößwitz angelaufen, die durch die Firma Siegfried Scherzer Garten-,Landschafts- und Tiefbau aus Saalfeld durchgeführt werden. Zu Erfassung des Regenwassers und der Zuführung in den Dorfteich werden die am Gehweg anliegenden Fallrohre der Dachentwässerung von drei Gehöften in der Ortsstraße, die insgesamt eine Dachfläche von rund 330 Quadratmetern haben, von der Mischwasserkanalisation getrennt und in einer neuen Sammelleitung zusammengefasst.

Diese leitet die Dachflächenwasser in den Dorfteich, um dort den Wasserstand zu stabilisieren.

Gehweg wird grundhaft erneuert

Im Zuge der Arbeiten wird auch der Gehweg der Ortsstraße auf Höhe der Hausnummern 4 bis 7 grundhaft erneuert und soll durch die Neugestaltung des Oberflächenbelages aufgewertet werden. So ist vorgesehen, den Weg mit Granitkleinpflaster zu befestigen und mittels Granitbord zu fassen.

Die Maßnahme wird noch bis 2021 andauern. „Wir wollen dieses Jahr noch so viel wie möglich schaffen. Das hängt aber natürlich auch etwas vom Wetter ab, wie weit wir kommen“, sagt Sylvio Otto. Das voraussichtliche Ende der Bauarbeiten ist für den März oder April des kommenden Jahres vorgesehen.

Die Baukosten des Projektes, das von Land, Bund und der Europäischen Union gefördert wird, belaufen sich auf rund 80.000 Euro.

Die Neugestaltung des Gehweges sowie die Erfassung von Regenwasser und Zuführung zum Dorfteich ist bereits die vierte Maßnahme, die im Rahmen der Dorferneuerung in Strößwitz realisiert wurde. Umgesetzt werden konnten bereits die Erneuerung des Dorf- und Spielplatzes sowie ein neues Gerätehaus im Ort.