Pößneck. Waldspaziergänger sind aufgebracht über so viel Unverfrorenheit. Täter werden gesucht - es gibt einen Verdacht.

Dachpappe frech im Wald entsorgt

Oberhalb der Sandgrube im Pößnecker Stadtwald ist Anfang der Woche „wieder einmal Müll abgelagert“ worden, teilt der Pößnecker Ordnungsamtsleiter Andreas Blümel mit. „Bürger haben uns darauf aufmerksam gemacht und gesagt, dass das mal in die Zeitung sollte“, berichtet er. „Mehrere Waldspaziergänger haben bei uns angerufen und waren ganz schön aufgebracht von soviel Unverfrorenheit.“

In die Landschaft wurden vor allem alte Dachpappen, aber auch eine Schaumgummimatratze und alter Fußbodenkunststoffbelag sowie Reste von Haushaltsgegenständen geworfen. Mitten auf den Waldweg, möglicherweise bewusst zur Verhöhnung der Betrachter, wurden zudem zwei leere Eimer Wandinnenfarbe gestellt.

Mitten auf den Waldweg wurden zudem zwei leere Farbeimer gestellt. Foto: Stadt Pößneck

Der Sperrmüll sei entweder mit einem Transporter oder einem Pkw-Anhänger in den Forst gebracht worden. Das Fahrzeug sei wahrscheinlich über den Rothigweg in den Stadtwald gefahren. „Die Tatzeit liegt zwischen 13. Juli, 19.30 Uhr und 14. Juli, 6 Uhr“, so Blümel weiter. Diese zeitliche Eingrenzung der illegalen Abfallentsorgung habe die Befragung von Hundehaltern, die ihre Vierbeiner dort täglich ausführen, ergeben.

Sperrmüll auf Rechnung derSteuerzahler entsorgt

Der Umweltfrevel sei angezeigt und der Sperrmüll auf Kosten der Steuerzahler ordnungsgemäß entsorgt worden. „Für Hinweise zum Täter, welche im Fachbereich Öffentliche Ordnung unter Telefon 0 36 47/500 106 aufgenommen werden, wäre die Stadtverwaltung sehr dankbar“, resümiert der Pößnecker Ordnungsamtsleiter.

Was ist denn eigentlich aus dem Fall von vor einem Monat geworden, als in der Jenaer Straße Gelbe Säcke mit Bauschutt und Sperrmüll abgelegt und natürlich nicht mitgenommen wurden? (https://www.otz.de/regionen/poessneck/in-poessneck-blieben-etliche-gelbe-saecke-liegen-id229302772.html) „Da hat sich leider keiner mit Hinweisen gemeldet“, antwortet Blümel. Seine Mitarbeiter seien allerdings drangeblieben und die Recherchen hätten einen Anfangsverdacht ergeben. Dieser sei in der Prüfung.

Der Wertstoffhof auf der Pößnecker Deponie Wiewärthe ist täglich außer sonntags ab 8.30 Uhr geöffnet, samstags beispielsweise bis 15 Uhr.