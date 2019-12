Neustadt/Orla. Der Club der Volkssolidarität in der Orlagasse in Neustadt bringt alleinstehende Menschen vor Weihnachten zusammen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Damit Alleinstehende in Neustadt Orla nicht alleine feiern

„Es hat sich viel verändert in der Neustadt“; „Wir haben noch genug Zeit uns alles anzusehen“; „Na, ob wir noch so viel Zeit haben, weißt du nicht.“ In das Gespräch zweier Frauen klinkt sich eine dritte ein: „Zeit ist relativ“. Egal, wie die drei Damen zu Zeit stehen, eines haben sie gemeinsam, sie wissen Zeit gut zu nutzen. Sie sitzen bei der Alleinstehenden-Weihnachtsfeier, ausgerichtet von der Volkssolidarität, zusammen – gemeinsam mit ein paar Dutzend weiteren Senioren aus der Stadt.

Sowohl in Neustadt/Orla als auch in Pößneck ist dieser Tag eine wertvolle Tradition geworden, wie Christian Herrgott erzählt. In seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der Volkssolidarität Pößneck begrüßt er viele Gäste persönlich, einige von ihnen kennt er gut. „Man erfährt bei solchen Veranstaltungen viel über Lebenswege und die Geschichte der Menschen“, erzählt er. Darüber hinaus bringen die Menschen ihre Anliegen und Anregungen für eine Region an solchen Tagen auf den Tisch.

Alleinstehenden-Weihnachtsfeier der Volkssolidarität in Neustadt/Orla mit kleinen Geschenken. Foto: Dominique Lattich

Sehr viele Verbesserungsvorschläge hat Christa Krüger nicht. Die 83-Jährige fühlt sich wohl in Neustadt und im betreuten Wohnen. „Schon zu DDR-Zeiten war ich Mitglied der Volkssolidarität“, sagt sie. Für Neustadt habe sie sich entschieden, weil ihre Verwandtschaft in der Nähe wohne. „Vier Jahre habe ich auf den Platz gewartet“, erzählt sie. Aber das warten habe sich gelohnt. Seit drei Jahren ist die Orlagasse ihre Anschrift. „Von der Optik her hat es mir gleich gefallen“, sagt sie und ergänzt das für sie noch Wichtigste: „Die Art der Betreuung hier ist besonders. Aufopferungsvoll.“ Für sie sind es die kleinen Gesten, die außerhalb des regulären Dienstes geschehen. „Sie machen aus nicht viel einfach mehr.“ Außerdem habe sie selbst in ihrem hohen Alter noch Spaß an altersgerechter Gymnastik – ein Angebot, das auch regelmäßig stattfinde. Die Stadt bietet den Rest - sie lobt die vielseitigen kulturellen Angebote und eben Veranstaltungen wie die Weihnachtsfeier der Alleinstehenden. Denn zusammenkommen dürfen alle älteren Menschen der Stadt – nicht nur die Bewohner des Hauses.

Christian Herrgott weiß, was die Menschen zur Teilnahme an der Feier bewegt. „Bei manchen sind Familienangehörige gestorben. Andere wohnen zu weit von ihren Familien weg.“ Allein sein soll an Weihnachten niemand. Für das Engagement der drei federführenden Organisatorinnen Sabine Bechmann, Carmen Riegeler und Sabine Schlimme-Thalmann bedankt sich der Vorsitzende im Namen aller Gäste, die das mit Applaus unterstützen.

Dafür sorgen auch die Rosenkönigin Jennifer IV. und die Rosenprinzessin Sophia I., die sowohl in Neustadt/Orla als auch in Pößneck kleine Geschenke an die Senioren verteilen. Auf jedem Tisch finden sich außerdem selbstgebastelte Engel von Kindergartenkindern.

Ein Weihnachtsgeschenk an das Haus muss hingegen leider noch etwas warten. Seit der Errichtung des Hauses vor etwa 13 Jahren stehen die Stühle in dem Saal, in dem auch die Alleinstehenden-Weihnachtsfeier von Anfang an stattfindet. „Sie merken es beim Anlehnen“, verdeutlicht Bürgermeister Ralf Weiße (BfN), „die Stühle haben ihre besten Jahre hinter sich.“ Es habe Probleme bei der Lieferung gegeben, aber in der ersten Januarwoche dürften die neuen Stühle, deren Anschaffung durch die Stadt möglich wurde, eintreffen. Die Senioren freuen sich über diese gute Nachricht und spenden Beifall.

Lara und Gustav von der Musikschule Spielmann singen bei der Alleinstehenden-Weihnachtsfeier der Volkssolidarität in Neustadt/Orla. Foto: Dominique Lattich

Ebenso begrüßen sie in freudiger Erwartung die Musikschule Spielmann, die bei ihrem letzten Konzert für dieses Jahr ein weihnachtliches Programm für die Feier der Senioren zusammengestellt haben. „Es fühlt sich hier an wie zuhause“, sagt Alexandra Spielmann und kündigt die Lieder des Programms an. „Eine halbe bis dreiviertel Stunde werden wir für sie musizieren“ – wohl eine wertvolle halbe bis dreiviertel Stunde für die sonst alleinstehenden Senioren. Auch wenn Zeit relativ ist.