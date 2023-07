Dank Millionen-Einsparung: Neuer Anlauf für neuen Marktplatz in Neustadt

Neustadt. Der Neustädter Stadtrat fasst einen neuen Beschluss zur Umgestaltung des Marktplatzes. Grundlage für die Entscheidung ist auch eine Streichliste.

Streichliste oder Wunschzettel? Was Neustadts Bauamtsleiterin Jana Weller dem Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung präsentierte, hatte von beidem etwas. Einmal mehr befasste sich das Gremium mit der Neugestaltung des Marktplatzes. Genauer gesagt: mit einer abgespeckten Variante, die gut 1,2 Millionen Euro günstiger sein soll als die zuletzt anvisierte. Diese war im Dezember wegen zu hoher Preise bei zu niedriger Förderung gestoppt worden.

Auf 6,187 Millionen Euro beziffert die Verwaltung die Gesamtkosten nun, darunter gut 1,1 Millionen Euro städtischer Eigenanteil. Den aktualisierten Plänen stimmte der Stadtrat am Ende mit großer Mehrheit zu. Allerdings wartet kurzfristig noch eine Hürde.

Denn die Bauarbeiten werden nur „vorbehaltlich der Bewilligung von Landes- und Bundesmitteln“ ausgeschrieben. Es geht um 3,3 Millionen Euro Städtebauförderung sowie rund 1,8 Millionen an Ausgleichsleistungen vom Land. Was diese Zuschüsse betreffe, stehe man mit den zuständigen Stellen „in engem Kontakt“, sagte Weller. Teile seien bereits bewilligt, andere „in Aussicht gestellt“. Als nächstes Ziel nannte Weller, eine Bestätigung der aktuellen Kostenschätzung vom Landesverwaltungsamt zu erhalten.

Neuer Markt für Neustadt: Nur „zentraler Bereich“ wird gemacht

Detailliert erklärte Weller, was die Millionen-Einsparung überhaupt möglich mache. So habe die Stadt gemeinsam mit dem Planungsbüro Terranova den „Flächenumgriff verringert“ – auf etwa 4000 Quadratmeter. Lediglich der „zentrale Marktbereich“ solle damit erneuert werden. Topfmarkt, Rodaer Straße und die Gehwege in der Ernst-Thälmann-Straße sind indes nicht mehr Teil der Maßnahme. Weggelassen wird auch der Lutherbrunnen in der Rodaer Straße. Außerdem berichtete Weller von „vielen kleinen Details, die am Ende hohe Kosten verursacht hätten“ – und daher verändert oder gestrichen wurden.

So sieht der ursprüngliche Entwurf für den neuen Dohlenbrunnen aus. Foto: terranova/Peter Wich / Archiv

Beispiel Sitzgelegenheiten: Individuell gestaltete Naturstein-Bänke und -Hocker schlugen bislang mit rund 280.000 Euro zu Buche. Stattdessen bestelle man jetzt „Katalog-Bänke“, sagte Weller, durchaus hochwertig, aber eben deutlich günstiger.

Beispiel Pflaster: War die Ausschreibung hier zuvor auf den europäischen Markt begrenzt, ist in den Listen ab sofort von „Pflaster-Material aus China“ die Rede. Und Beispiel Gullydeckel: „Entfall der Stadtwappen auf Kanaldeckel“, merkt die Beschlussvorlage zu diesem Punkt an.

Bürgermeister von Neustadt: Stehen bei Fördermitteln aktuell „ganz oben“

Für geplante Stelen kommt ausschließlich „die technische Vorrichtung“, der Rest vielleicht später. Am neuen Marktbrunnen gibt’s außerdem weniger auf Stäben befestigte Dohlen, die in den angedachten Fontänen scheinbar „kreisen“ sollen. Eine Nebelanlage fällt ganz weg. Und statt einer wasserdurchlässigen Asphaltschicht reicht nun während des Baus eine Schottertragschicht. Hinzu kommen diverse weitere Modifizierungen.

Im Ergebnis sei das Konzept für die Gestaltung der Oberfläche zwar „sehr minimalistisch gehalten“, erklärte Weller. Nicht sparen wolle die Stadt aber an zentralen Elementen: Eine verlängerte Wasserrinne von der Ernst-Thälmann-Straße zum Topfmarkt stehe beispielsweise nicht zur Disposition, ebenso wie die Anzahl der Bäume auf dem Markt.

Das Ergebnis der Überarbeitung sei „aus Sicht der Verwaltung leistbar“, sagte Weller. Und: „Wir werden es sicher nicht günstiger bekommen.“ Auch Bürgermeister Ralf Weiße (Bündnis für Neustadt) sieht das Vorhaben „leistbar und stemmbar“ sowie „durchfinanziert“. Er verwies außerdem darauf, dass Neustadt wegen der Landesgartenschau 2028 bei der Vergabe von Landesgeldern derzeit „in der Priorität ganz oben“ sei: „Wenn wir es nicht beschließen, landet das Ganze für 20 Jahre in der Schublade.“

Stadtrat Neustadt: Sorge vor erneuter Kostensteigerung für neuen Markt

Das hohe Potenzial für Einsparungen gebe ihm „zu denken“, meinte in der Aussprache unterdessen Peter Döpel (Junge Liste). „Machen wir jetzt etwa qualitative Einsparungen?“ Jana Weller und der Erste Beigeordnete Carsten Sachse (CDU) antworteten, gerade die Pläne für die Rodaer Straße seien „sehr kostenintensiv“ gewesen. Thomas Hofmann (Linke) fragte nach einer Sicherheit, dass die Preise nicht erneut deutlich stiegen.

Und von den „vielen Unbekannten“, die René Schilling (CDU) im vorliegenden Konzept ausgemacht hatte, sahen auch die Vertreter der Verwaltung durchaus die eine oder andere. „Frei von allen Unwägbarkeiten wird ein derartiges Vorhaben aber sowieso nie sein“, so Weiße.

Mit dem letztlich klaren Votum des Stadtrates wird das Planungsbüro beauftragt. Laufe alles glatt, erwarte er die Ausschreibung der Bauarbeiten „im September“, sagte der Bürgermeister.