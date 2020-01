Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Aufräumen nach dem Lausnitzer Großfeuerwerk

Am Tag danach ist Putzen angesagt. Auch auf dem Feld bei Lausnitz, wo am Silvesterabend ein privat organisiertes Großfeuerwerk für reichlich Staunen gesorgt hatte. „Wir haben in einer Blockhütte in der Nähe gefeiert“, erläutert Martin Riedel, während er die Fläche mit seinen Mitstreitern Zentimeter für Zentimeter absucht.

Eine Aufnahme des 10- bis 15-minütigen Großfeuerwerks bei Lausnitz zu Silvester 2019. Foto: Aileen Skupin

Er fährt fort: „Ich bin staatlich anerkannter Pyrotechniker und wir haben hier mit Genehmigung unser eigenes Feuerwerk abgebrannt.“ Mit merklichem Stolz fügt er an, dagegen würden Feuerwerke in Neustadt oder Pößneck alt aussehen. 10 bis 15 Minuten buntes Programm, goldene Sonnen, blau knisternde Vulkane, hochaufschießende Titansalute, auf die die Beteiligten als Glücksbringer für 2020 zuvor ihre Namen geschrieben hatten.

„Es ist einfach etwas Schönes, die Emotionen, die das beim Publikum freisetzt“, sagt Riedel. Draußen auf dem Feld habe man beste Bedingungen, keine Probleme mit Sicherheitsabständen, ein kontrolliertes Umfeld. „Von 11 bis 15 Uhr haben wir das gestern vorbereitet“, sagt ein anderer. Der Mann fügt an, selbst aus dem Nachbarort Weira hätten Menschen im Nachgang angerufen und das Spektakel gelobt. „Das war schon eine Hausnummer“, sagt Riedel und widmet sich mit den anderen wieder dem Aufräumen.