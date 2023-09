Das Herz der Raniser schlägt am Wochenende wieder in Zudelsdorf

Das Herz der Raniser schlägt am Wochenende wieder in Zudelsdorf. Am letzten Wochenende im September kommt zur Kirmes in der Vorstadt garantiert wieder beste Partystimmung auf. Dafür sorgen allein zwei Abendveranstaltungen, die der gastgebende Gewerbe- und Heimatverein auf dem Gelände unterhalb des ehemaligen Krankenhauses organisiert hat.

Eine Neuerung im gewohnten Programmreigen bietet der Freitag. Hier steigt ab 21 Uhr im beheizten Festzelt eine Party mit DJ Böhmi. Zuvor findet zum Auftakt ab 20.30 Uhr das traditionelle Bierfassrollen vom Gasthaus Zur Schmiede ins Festzelt statt. Begleitet wird die Kirmeseröffnung mit Musik und Fassbieranstich. Zum Kirmestanz am Samstag spielt ab 21 Uhr die Band Antitoxin.

Am Sonntag ist ab 9 Uhr jede Menge los

Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit dem Ständchen durch Zudelsdorf, einer bei den Einheimischen beliebten Abwechslung. Der musikalische Bummel reicht bis Mittag.

Zur gleichen Zeit spielen ab 10 Uhr im Festzelt die Lunics, die für sich fast schon in Anspruch nehmen können, ein Abo auf den Raniser Festhöhepunkt zu haben.

Der bunte Familiennachmittag ab 13.30 Uhr beendet das Festprogramm. Auf die Besucher warten Spaß mit Laudi Rocks, Hüpfburg, Spielmobil und Tanzgruppen des Raniser Ritterfaschings.

Die Zudelsdorfer Kirmes ist einer der lokalen Höhepunkte im Veranstaltungsjahr der Stadt an den Füßen der Burg Ranis. Foto: Mario Keim / OTZ

Beim Gewerbe- und Heimatverein weicht allmählich die Spannung nach einer intensiven Zeit der Vorbereitung. „Bei der Durchführung helfen uns externe Kräfte. Ohne deren Unterstützung könnten wir das nicht schaffen“, sagt Reinhard Kirchner, der zweite Vorsitzende im Verein.

Die Zudelsdorfer Kirmes ist längst zu einer regionalen Marke gereift. Die Gäste können sich neben der Programmvielfalt auf zuverlässige Gastgeber verlassen.