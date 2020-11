Das ist hart

Eine völlig neue Erfahrung erwartete Familie Cislak am Montagnachmittag. Meine Tochter, Erstklässlerin, muss in Quarantäne, weil sie Kontakt zu einer auf Corona positiv getesteten Person hatte, ab Dienstag. Zuerst war ich ziemlich geplättet. Was heißt das für uns Eltern? Sind wir auch in Quarantäne? Theoretisch nein, praktisch ja. Von heute auf morgen sind unsere Arbeitsplätze zwischen Brötchenkrümeln auf dem Küchentisch und Nähnadeln im Hobbyraum eingerichtet. Denn ein Büro haben wir nicht, geschweige denn zwei. Der Job hat eigentlich keinen Platz bei uns daheim. Und mittendrin versucht unsere Sechsjährige ihre schulischen Aufgaben zu erledigen. Minütlich wechseln die Erwachsenen zwischen Privatem, Beruflichem und Lehrendem hin und her. Unsere unterschiedlichen Rollen, die wir schlecht ein und ausschalten können, hinterlassen ihre Spuren bei jedem von uns. Man wird zunehmend angespannt, weil das Kind auch nach dem dritten Mal, eine Rechen- oder Schreibaufgabe nicht versteht. Das frustriert auch sie. Geschäftskunden drängeln, Telefonate müssen geführt werden, Mittagessen geplant und die Spülmaschine eingeräumt werden. Es ist hart. Vielleicht kann sich ein jugendliches Kind länger allein beschäftigen, sich Lerninhalte selbst aneignen oder Problemstellungen durch Bücher oder Internet lösen. Aber eine Sechsjährige, die bis 20 rechnen und einfache Wörter lesen kann, sicherlich nicht. Dass sie in ihrem Alter Betreuung braucht, steht außer Frage. Sie meistert es die meiste Zeit wirklich gut. Einen sehr hohen Anteil daran hat auch ihre Lehrerin. Sie war und ist super vorbereitet: Am Montagnachmittag gab es einen Wochenplan und Arbeitsblätter, am Dienstag kam das erste Video, das motiviert und lädt ein zum Lernen, Malen, Überlegen, Rechnen, Schreiben, Natur entdecken. Am Mittwoch entdeckten meine Frau und unsere Kleine sportliche Mitmach-Youtube-Videos für sich. Donnerstag spielten wir Federball. Freitag ging’s am Nachmittag in den Wald. Am Wochenende ist schul- und arbeitsfrei. Zeit für uns.