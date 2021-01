Das „Mini-Amazon“ von Pößneck

Dem 2015 gegründete Logistik-Unternehmen Head Logistics im Pößnecker Gewerbegebiet geht es nicht schlecht. Die Auftragslage könne derzeit als gut bezeichnet werden, auch wenn Unsicherheiten das Geschäft prägen, wie Ralf Liebling sagt. Denn man könne kaum über die nächsten zwei Monate planen.

„Das geht vermutlich sehr vielen Unternehmen so“, meint Personalchefin Tanja Liebling. Die größte Sorge sei, dass Auftraggeber abspringen und nicht wiederkommen. „Wir versuchen deshalb mit gleichbleibender Qualität zu punkten“, ergänzt Geschäftsführer Ralf Liebling. So verpacken im Kern die zwanzig Mitarbeiter und etliche Mini-Jobber - auch aus coronagebeutelten Branchen – in den Hallen zum Teil regional erzeugte Bücher, Hefte und Spiele. Diese versenden sie dann weltweit an die Kunden. „Wir sind so etwas wie ein Mini-Amazon“, sagt sie.

Im zwei Schichtensystem werden zum Beispiel Würfelspiele versandfertig gepackt. So fügen Mitarbeiter die einzelnen Komponenten, wie Kartons, Einleger, Würfel und Karten, zu einem Ganzen zusammen. Ein Maschine umhüllt dieses mit Folie und verschweißt es. Die Kartons mit hunderten Spielen erhalten zum Schluss noch einen Adressaufkleber.

Verschickt wird in die ganze Welt

„Die Paletten oder Kisten gehen nach Taiwan, USA und Niederlande“, nennt der Chef einige der vielen Ziele auf der ganzen Welt. Verschiedene Paketdienstleister bringen oder holen dann die unterhaltsamen Medien für Groß und Klein. Zwei betriebseigene Lastkraftwagen fahren sie natürlich auch zu regionalen Kunden oder die Fahrzeuge der tschechischen beziehungsweise niederländischen Schwesterfirma vertreiben sie multinational.

Der erfahrene Logistiker Ralf Liebling war vor der Firmengründung Leiter in einem ehemaligen Oppurger Speditionsunternehmen. Im Jahr 2015 kontaktierte ihn ein Bekannter aus den Niederlanden. „René Poels und ich trafen uns dann in Neustadt. Wir gründeten dann in kürzester Zeit zum 1. Oktober 2015 eine deutsche GmbH“, erzählt er von den Anfängen.

Ein wachsendes Unternehmen

In einem ehemaligen Schuhgeschäft im Pößnecker Malmsgelänge hatte er zu diesem Zweck Räumlichkeiten angemietet. „Ich war damals der einzige Angestellte“, sagt er. Für die neuen Bundesländern nutzte er seine Kontakte, um für die Lkw der niederländischen Transportfirma von Poels Ladung zu besorgen, wie er sich ausdrückt.

Stetig wuchs das Pößnecker Unternehmen, verschiedene Erzeugnisse einer lokalen Druckerei wurden daraufhin eingelagert, weiterverarbeitet und -transportiert. Zum Ende des Jahres 2016 zeichnete sich ab, dass die Oppurger Transportfirma, in der Ralf Liebling vorher gearbeitet hatte, die Schotten dicht machen würde. Fast zehn Arbeitssuchende nahm er schließlich zum 1. Februar 2017 auf. „Das war ein ziemliches Risiko“, denn auf einen Schlag verdoppelte sich die Mitarbeiterzahl von Head Logistics in Pößneck. Es lohnte sich, doch man platzte schon bald aus allen Nähten.

„Dann erwarben wir die wahrscheinlich letzte freie Wiese im Gewerbegebiet Pößneck-Ost“, so der Betriebsleiter. Im Mai 2018 erfolgte der erste Spatenstich und am 23. September zog man in den Neubau in der Augenseestraße ein. Nach eigenen Angaben wurden 1,5 Millionen Euro investiert. Und die Zeit drängte, denn fürs Weihnachtsgeschäft im selben Jahr mussten noch 18 Millionen Kartenspiele aus Altenburg von Hand fertig zusammengestellt und an Supermärkte in ganz Deutschland versandt werden. Es glückte.

Die künftigen Planungen bleiben unterdessen schwierig. Der Logistikmarkt sei sehr dynamisch, „wir versuchen längerfristige Verträge auszuhandeln, einen breiten Kundenstamm aufzubauen“, sagt Personalerin Tanja Liebling. Das sei auch wichtig, um den Mitarbeitern Sicherheit zu bieten. Doch man bleibt optimistisch. „Wir bekommen das schon hin!“