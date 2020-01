Dieser W50 stand in Langenorla in Flammen.

Langenorla. Emotionale Reaktionen auf den W50-Brand in Langenorla. Das Netz trauert um den abgebrannten Lkw. Der Fahrzeugtyp war in der DDR allgegenwärtig.

Brand eines W50 in Langendorla ruft Entsetzen hervor

Die Ursache für den Brand eines historischen W50-Lkw am Freitagnachmittag auf dem Gelände des Sägewerkes in Langenorla ist durch die Kriminalpolizei ermittelt worden. „Wir schließen Brandstiftung aus“, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Saale-Orla auf Nachfrage der Redaktion. Vielmehr besiegelte ein Unfall bei Bastelarbeiten das Schicksal des Fahrzeugs.

Der Besitzer des Lastwagens aus DDR-Zeiten habe mit einem Schneidbrenner versucht, etwas herauszutrennen, berichtet die Polizei. Bei seiner Arbeit sei das Führerhaus des Lastwagens in Flammen aufgegangen. Die zu Hilfe eilenden freiwilligen Feuerwehren aus Langenorla und Pößneck haben den Brand schnell unter Kontrolle bringen können. Dennoch sorgt der Vorfall im Internet für eine Trauerreaktion. Auf der Facebookseite der Pößnecker Feuerwehr reagierten bis Dienstagabend viele Nutzer mit einem weinenden Emoji-Symbol auf das feurige Ende des W50.

571.789 Fahrzeuge des W50 wurden gebaut

In zahlreichen Kommentaren drückt sich die Reaktion der Nutzer aus. Am Boden zerstört schreibt einer: „Der schöne W50“. Dass die Bilder des ausgebrannten Fahrzeugs eine solch emotionale Reaktion beim Publikum auslösen, liegt an der Tatsache, dass die Lkw des Typs W50 in der DDR allgegenwärtig waren und viele im Osten bis heute damit die verschiedensten Erinnerungen verbinden.

„Insgesamt wurden 571.789 Fahrzeuge dieses Typs gebaut“, heißt es auf Wikipedia. Der W50 zierte als Abbildung demnach sogar die Rückseite des 5-Mark-Scheins der DDR. Gebaut wurde er zwischen 1965 und 1990 und war auch als Feuerwehrfahrzeug verbreitet.

Er sei der bedeutendste Lastkraftwagen der DDR gewesen und habe sich mit Allradantrieb durch ausgesprochen gute Geländegängigkeit ausgezeichnet. In Regionen mit schlechten Straßen kann man noch heute solche Fahrzeuge in Betrieb sehen.