Das Parkfest in Triptis kann kommen

Triptis. Am 5. und 6. September sind Besucher in den Stadtpark eingeladen. Sie erwartet ein buntes Programm.

Noch gut eine Woche dauert es, bis das Parkfest in Triptis steigen soll. Es gibt derzeit also noch alle Hände voll zu tun, damit am 5. und 6. September alles reibungslos über die Bühne gehen kann. „Wir sind in der Endphase der Vorbereitung“, sagt der Triptiser Kulturamtsleiter Jan Wißgott. So sind die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs etwa gerade dabei, dem Rasen im Stadtpark den richtigen Schnitt zu verpassen.