Defa-Filmdrehorte in Pößneck

Dirk Müller, der den zehnjährigen Moritz Zack im Defa-Klassiker „Moritz in der Litfaßsäule“ gespielt hat, vor zwei Jahren an der neuen Litfaßsäule auf dem Pößnecker Klosterplatz, die bewusst an die Dreharbeiten von 1983 erinnert. Hier beginnt morgen der letzte Pößnecker Sonntagsstreifzug des Jahres.