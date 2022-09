Die Folkloregruppe aus Topoloveni in Rumänien 2017 beim ersten Besuch in Pößneck.

Delegationen aus den Partnerstädten am ersten Oktoberwochenende zu Gast in Pößneck

Pößneck. Die Partnerstädte werden sich auf dem Pößnecker Marktplatz vor allem mit kulinarischen Spezialitäten vorstellen. Erste Details des Programms.

Am 1. Oktober kommt es in Pößneck zu einem großen Städtepartnerschaftstreffen. An dem Samstag soll es ab 14 Uhr ein buntes Treiben auf dem Marktplatz geben.

„Am ersten Oktoberwochenende erwarten wir Gäste aus unseren Partnerstädten Forchheim, Mosbach, Chateau-Thierry in Frankreich und Bytom Odrzanski in Polen“, teilt die Stadt mit. Ebenso wird eine Gruppe aus Topoloveni (Rumänien) erwartet, um eine neue Städtepartnerschaft einzugehen. Hierfür soll der Pößnecker Stadtrat am Donnerstag im Bilke-Saal noch den notwendigen Beschluss fassen.

Der Festtag soll mit dem symbolischen ersten Spatenstich für einen „Platz der Städtepartner“ beginnen, der im Bereich des neuen Verkehrsknotenpunktes an der Jüdeweiner Kirche entstehen soll. Im Anschluss soll den fünf Delegationen mit einem Rundgang gezeigt werden, was in Pößneck in den letzten Jahren städtebaulich bewegt wurde.

Festakt im Schützenhaus

An dem Samstag sollen die Geschäfte in der Innenstadt länger geöffnet bleiben. Die Partnerstädte werden sich auf dem Marktplatz vor allem mit kulinarischen Spezialitäten vorstellen. Das Freizeitzentrum Pößneck wird mit Hüpfburg, Bastelstraße und dem Mitmachprogramm „Eine Reise um die Welt“ vor Ort sein. Auf der Marktbühne wird eine Folkloregruppe aus Topoloveni wirbeln. Die Pößnecker Kolpingfamilie ergänzt das internationale Angebot mit ukrainischen Speisen und Programmbeiträgen.

Die neue Städtepartnerschaft zwischen Pößneck und Topoloveni soll dann am Sonntag, 2. Oktober, mit einem Festakt im Schützenhaus besiegelt werden. Für den Nachmittag sind weitere, individuelle Kennenlernangebote für die Gäste aus den Partnerstädten geplant.