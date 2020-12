Dem Drang an Heiligabend in Pößneck gefolgt

Pößneck. Es ist ein stiller und besinnlicher, andererseits auch ein merkwürdiger Heiligabend in Pößneck. Die Weihnachtsdeko leuchtet in den Fenstern bei Einbruch der Dunkelheit. Vereinzelt gehen Familien spazieren. Der eine oder andere besucht die Andacht in der Stadtkirche.

Kaum 30 Personen finden den Weg ins Gotteshaus, wo sonst – zwar eine Stunde früher als üblich – kaum ein Platz zu finden ist, denn man trifft sich 17.30 Uhr zum traditionsreichen Lichterfest am Markt. Man merkt, die Corona-Pandemie ist allgegenwärtig. Immer wieder fallen Regentropfen hinab und spiegelen die melancholische Stimmung in der Stadt wieder. Die Pandemie verhindert Gewohntes, bietet aber auch Chancen, wie man in der Andacht von Pfarrer Jörg Reichmann erfährt.

„Es erweitert den Horizont. Weihnachten ist mehr als nur Erinnern“, sagt er vor den Abstand Haltenden. Deren Gesichter sind mit Mund- und Nasenschutz bedeckt. Nicht nur das Vergangene und Gegenwärtige sei wichtig, denn es wird nicht wiederkehren, sondern die Zukunft. Reichmann spricht den wenigen Interessierten Mut zu. Versucht es jedenfalls. Der Altar ist festlich geschmückt, Kerzen brennen.

Der Kantor Cornelius Hofmann spielt zwischen den Worten Reichmanns weihnachtliche Lieder, die Familien erheben sich von den Kirchenbänken zum Gebet. Das Evangelium wird in die Masken gesprochen. Stille und Besinnlichkeit: So nah am weihnachtlichen Gedanken sei man selten gewesen, wie Reichmann treffend sagt. Er richtet seine Gedanken in die Zukunft. Und fragt, wie man sich an dieses außergewöhnliche Jahr und Fest erinnern wird. Wohl eher an die Familie, an das Beisammensein, weniger ans Negative und die Sorgen. Mit dem Lied „Oh, du Fröhliche“ entlässt er die Gekommenen in den späten Nachmittag. „Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie behütet.“



Die Straßen sind leer. Am Fuße der Treppe zur Stadtkirche steht die Patch-Work-Familie Pellenat. Sie posieren für ein Foto. „So kommen wir nicht nochmal zusammen“, sagt ein Mitglied. Es sei schon traurig, so recht in weihnachtlicher Stimmung sei man nicht. Hunderte treffe man sonst in der Kirche. „Die Corona-Krise zieht einen schon runter“, sagt eine Dame in der Familienrunde. Man sei sonst fast zu zehnt, man reise aus der ganzen Bundesrepublik an und trifft sich in Pößneck. Man habe sich dieses Jahr aufgeteilt. Vermeide Kontakte. Die andere Hälfte gehe in die Schlettweiner Kirche, sagt die Ältere. Die beiden Enkel sind da. Daheim gibt’s später Kartoffelsalat und Wiener, Bratwurst und Sauerkraut am Ersten Weihnachtsfeiertag. Trotz der Einschränkungen scheint Familie Pellenat glücklich zu sein. Man lacht, scherzt und geht gut gelaunt zu den eigenen Fahrzeugen, um an den Abendbrotstisch.



Einige Zeit später spazieren, wie eigentlich jedes Jahr, die Rothers in Richtung Pößnecker Markt. Es wirkt wie ein innerer Drang für Tina und Randy. Ihre beiden Kleinkinder Josi und Lucien tragen ihre Lampions quietschvergnügt vor sich her. Zerren an Papa und Mama. „Es ist eigentlich nichts anderes als sonst. Vor der Bescherung spazieren wir zum Markt, das haben wir als Kinder auch schon immer getan“, sagt er. Die Rothers machen einfach ihr eigenes kleines Lichterfest. Man feiere eh immer im kleinen Kreis, Oma und Opa kommen, der engste Familienkreis eben. An der momentanen Situation finden sie nichts schlimm.



Dann läutet die Glocke der Stadtkirche. Zehn Minuten lang. Aus reiner Gewohnheit sind ein paar Leute gekommen. „An Heiligabend halb sechs auf dem Markt. Das war so, das ist auch heute so“, sagt ein älterer Herr. In kleinsten Grüppchen stehen rund ein Dutzend Frauen und Männer am Weihnachtsbaum, unterhalten sich, schwelgen in Erinnerungen. Einige nippen an den Thermosbechern, vermutlich gefüllt mit Glühwein. Sie halten Abstand. Wie selbstverständlich, einem Drang folgend, sind sie da. Autos fahren vorbei, man grüßt sich von Weitem. Die Weihnachtsbeleuchtung erhellt die krisenhafte düstere Zeit. Man lässt sich den Heiligabend nicht verderben und geht seiner Wege. Nach Hause, zu seinen Liebsten.