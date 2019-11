Pößneck/Erfurt. Bis 2040 knapp ein Drittel weniger in Einrichtungen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dem SOK gehen die Kindergartenkinder aus

Bis zum Jahr 2040 wird die Zahl der Kindergartenkinder im Saale-Orla-Kreis im Vergleich zum Jahr 2019 voraussichtlich um ein knappes Drittel zurückgehen. Das teilt das Thüringer Landesamt für Statistik mit: „Die Zahl der in Tageseinrichtungen für Kinder und in öffentlich geförderter Kindertagespflege betreuten Kinder“ werde im Saale-Orla-Kreis bis 2040 um 31,7 Prozent sinken. Zu diesem Ergebnis komme die aktuelle Vorausberechnung zur Kindertagesbetreuung auf Basis der zweiten regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung. Im Vergleich zum erwarteten Thüringer Durchschnitt (-20,6 Prozent) liegt der Saale-Orla-Kreis damit vor Suhl auf dem vorletzten Platz. An erster Stelle steht Erfurt mit nur -6 Prozent.