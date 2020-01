Den Neuanfang in Oppurg gewagt

Mehr als 21 Jahre reparierte KFZ-Meister Oliver Weidhaas in seiner Werkstatt im Oppurger Gewerbegebiet Fahrzeuge. Die Automarke Renault gehörte lange zur bevorzugten Marke. Zwischenzeitlich habe er sogar knapp 20 Angestellte gehabt, erinnert er sich. Ein sich veränderter Markt, Bürokratie und neue Bestimmungen ließen ihn umdenken, denn irgendwann wurde es ihm zu viel.

Zum Jahresende 2016 schloss er schließlich sein Geschäft, verkaufte das Gebäude, verkleinerte sich und wagte den Neuanfang mit seinem Sohn Steve. Neben dem damaligen Autohaus samt Werkstatt errichteten beide eine neue Halle. „Wir haben das Gebäude selbst gebaut“, sagt Steve stolz. Vater Weidhaas schätzt, dass etwa 250.000 Euro investiert worden sind.

Viel am damaligen Konzepthat sich nicht geändert

Durch die Eigenleistungen habe es auch etwa eineinhalb Jahre gedauert, bis wieder an Autos herumgeschraubt werden konnte. „Viele damalige Stammkunden fragten voller Ungeduld immer wieder nach, ob wir wieder öffnen“, so Oliver. „Manch einer hat in den zwei Jahren, keine Werkstatt aufgesucht“, gibt er lachend zu verstehen. Als bald wurden die Wünsche Realität und schließlich eröffnete der gelernte Automobilverkäufer Steve, als neuer Geschäftsführer, das Autohaus Weidhaas Ende 2019 wieder. Allmählich entdecken alte und neue Autobesitzer das kleine Unternehmen an der Bundesstraße 281 wieder. Viel am damaligen Konzept habe sich nicht geändert: Renault und auch Dacia gehören zu den bevorzugten Marken.

Man habe auch etliches an Geld in Diagnosegeräte stecken müssen, um demnächst auch gesetzlich vorgeschriebene Abgasuntersuchungen (AU) ermöglichen zu können. „Das ist ein Service unsererseits, wir verdienen daran nichts“, erklärt der Geschäftsführer der freien Werkstatt. Dass externe Prüfer der Dekra und des TÜV kommen können, diene eher der Kundenbindung. So habe man als Autobesitzer alles unter einem Dach, erklärt Steve Weidhaas.

„Die geeichten Geräte müssen alle zwei Jahre kontrolliert werden“, meint er, dass halte den Aufwand und die Kosten für den Kleinunternehmer einer freien Werkstatt so gering wie möglich. Als Vertragswerkstatt jedoch, weiß Oliver Weidhaas aus Erfahrung, sei es deutlich schwieriger. Er beobachtet, dass es in den vergangenen zehn Jahren viele neue Bestimmungen seitens des Gesetzgebers gab. Die müssen natürlich umgesetzt werden und zwar von den Autohausmitarbeitern selbst. Das beinhaltet unter anderem Schulungen, Kauf von neuen Geräten und Software-Updates. Er stellt jedoch klar und kann es nachvollziehen: „Die sind richtig und wichtig, das dient der Sicherheit der Autofahrer.“ Bedeutet allerdings ein Mehraufwand für vertraglich an Marken gebundene Händler.

Neben dem Autohausbau in Oppurg führte Steve Weidhaas bis vor Kurzem noch ein Geschäft namens „Der Tabletopper“ in Pößneck. Dort verkaufte er Strategiebrettspiele (OTZ vom 6. Oktober 2018). Schweren Herzens musste er den, nach eigenen Angaben, gut gehenden Laden aufgeben, um sich auf die Werkstatt konzentrieren zu können.

„Weniger ist mehr, das familiäre stand und steht wieder im Vordergrund“, kommentiert der Ältere von beiden die gemeinsam getroffene Entscheidung. Oliver Weidhaas unterstützt ihn nach Leibeskräften, bis Steve seine Meisterprüfung bestanden hat.