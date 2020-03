Den Neustädter Karussellbauern ein Denkmal gesetzt

Es ist ein langgehegter Traum, der in Erfüllung ging. Mit ihrem Buch „Vom Karussellpferd zur Raketenbahn“ hat Susanne Köpp-Fredebeul den Karussellbauern ein Denkmal gesetzt. In das Werk hat die 61-Jährige aus dem nordrhein-westfälischen Ahlen viel Herzblut gesteckt, ist es doch das Ergebnis einer fast drei Jahrzehnte andauernden Recherche.

Beleuchtet wird die Geschichte der deutschen Karussellindustrie in Thüringen, deren Zentrum in Neustadt an der Orla lag. „Mir war es wichtig, die Geschichte des Karussellbaus zu erforschen, um diese für die Nachwelt zu erhalten und damit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen“, erklärt Köpp-Fredebeul ihren Antrieb, sich über einen so langen Zeitraum hinweg diesem Thema zu widmen.

Die Faszination für Karussellpferde reicht bis in die Kindheitstage von Köpp-Fredebeul zurück. Regelmäßig ging sie mit ihrem Vater zur Kirmes, auf der die Schausteller mit ihren Bodenmühlen – so werden die Hängebodenkarussells umgangssprachlich genannt – zu finden waren. „Ich sage immer, mein Vater hat mich zu oft auf ein Pferdekarussell gesetzt“, sagt Köpp-Fredebeul lachend.

Ihre Leidenschaft für die hölzernen Tiere war geweckt und ließ sie nicht mehr los. Irgendwann habe sie sich dann die Frage gestellt, wo kommen die Karussellpferde her und wer hat sie gemacht. Allerdings habe sie feststellen müssen, dass Informationen darüber nicht wirklich zu finden waren. So begann die gelernte Arzthelferin, die mittlerweile als Restauratorin tätig ist und selbst ein solches Karussell ihr Eigenen nennen kann, die weitestgehend unerforschte Geschichte der Karussellhersteller und der Schausteller selbst zu recherchieren. Das war im Jahr 1990.

Neustadt war Hochburg der Industrie

Bei ihren Nachforschungen habe sie schnell bemerkt, dass in Thüringen einst viele Karussellbauer ansässig waren. Neustadt machte sie als Hochburg dieses Handwerks aus, denn hier waren in früheren Tagen viele namhafte Firmen der Industrie zu finden, unter anderem Friedrich Heyn, Carl Müller, Alfred Pöppig, Carl Schulze, Carl Müller, Josef Hübner und Carl Adolf Schneider.

Und so führte der Weg Susanne Köpp-Fredebeuls schließlich selbst in die Orlastadt, um zu recherchieren. Sie traf sich mit Hildegrad Nitschke, deren Vater Paul Zimmermann in der Firma von Friedrich Heyn als Bildhauer gearbeitet hatte. „Sie war eine wertvolle Hilfe. Sie hat für mich Augen und Ohren offen gehalten und Kontakte geknüpft“, erzählt die Ahlenerin.

Sie war es auch, die Köpp-Fredebeul mit Charlotte Ebert, Tochter des Firmeninhabers der Karussellfabrik Heyn, Richard Keime, bekannt machte. „Frau Ebert hat mir viel erzählt, Fotos und Kataloge gegeben. Schon damals bei dem Treffen habe ich zu ihr gesagt, ich weiß zwar noch nicht wie und wann, aber ich werde zu den Karussellpferden ein Buch schreiben“, so die Autorin.

Eine große Unterstützung sei auch Günter Helmrich, zur damaligen Zeit Stadtarchivar und Leiter des Heimatmuseums, gewesen, der sie über die Jahre mit eigenen Recherchearbeiten unterstützt habe. Um nichts unversucht zu lassen, startete Köpp-Fredebeul 1991 darüber hinaus einen Aufruf über die OTZ und bat in einem Artikel um Hilfe bei ihrem Vorhaben.

Recherche war eine Puzzlearbeit

Nach und nach trug sie so mit viel Aufwand immer mehr Informationen zusammen. Der Alltag ließ allerdings manchmal nur wenig Raum, um sich dem Hobby zu widmen. Und so ging einige Zeit ins Land. Ganze 28 Jahre sammelte Köpp-Fredebeul akribisch Wissen, führte Interviews mit ehemaligen Mitarbeitern und Nachkommen von Besitzern und Beschäftigten der Karussellindustrie.

„Es war eine ganz schöne Puzzlearbeit, um alles zusammenzukriegen“, sagt sie rückblickend. Doch ihre Hartnäckigkeit sollte sich bezahlt machen. Ende Januar des vergangenen Jahres erschien schließlich das Werk, in dem sie ihre umfangreichen Recherchen auf stolzen 496 Seiten, unterteilt in 16 Kapitel und mit 800 Bildern illustriert, zusammengefasst hatte.

1000 Exemplare ließ die Autorin im Selbstverlag mit der Unterstützung der Historischen Gesellschaft der Deutschen Schausteller drucken. Mittlerweile konnte die 61-Jährige schon mehr als 350 Bücher verkaufen – und das weit über die Grenzen von Ahlen und Deutschland hinaus. Nach Frankreich, in die Niederlande und sogar bis nach Amerika verschickte sie das Buch bereits.

Die Recherchearbeiten sind für die Autorin auch nach dem Erscheinen des Buches nicht abgeschlossen. Könne sie Neues in Erfahrung bringen, sei die Freude nach wie vor groß. „Dann konnte wieder ein Stück Geschichte gerettet werden“, so Köpp-Fredebeul.

Erst kürzlich habe sich eine Dame aus der Nähe von Dresden bei ihr gemeldet, eine Enkelin von Carl Adolf Schneider, welche die Geschichte ihres Großvaters der Autorin zukommen lassen will. Und so steht fest, dass Köpp-Fredebeul wohl auch noch in den kommenden Jahren weiter der Geschichte der Neustädter Karussellindustrie treu bleiben wird.

Das Buch „Vom Karussellpferd zur Raketenbahn“ kann über www.karussellpferde.de oder über den Buchhandel bezogen werden