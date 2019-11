Der Alltag wird bunter

Jubel, Trubel, Heiterkeit steht mit dem Beginn der fünften Jahreszeit auf dem Programm. Monatelang werden von den Karnevalisten Veranstaltungen geplant und vorbereitet, wird darauf hingefiebert, dass das närrische Treiben endlich wieder losgeht. Für sie und alle Faschingsfreunde sind die Feiern eine hervorragende Möglichkeit, zusammenzukommen, vergnügliche Stunden zu verbringen und sich in die unterschiedlichsten Kostüme zu werfen. Für andere ist genau das ein Graus. Das „auf-Kommando-lustig-sein“ und Verkleidungen jedweder Art lösen eher Unverständnis als Glücksgefühle aus. Im Orlatal ist es jedoch schwer, am Karneval vorbei zu kommen. In Pößneck, Triptis, Ranis und Neustadt wurde am Montag mit dem 11.11. ein gelungener Auftakt in die fünfte Jahreszeit begangen, eine Fortsetzung folgt in den kommenden Wochen und Monaten. Nur mit viel Enthusiasmus und Leidenschaft kann ein solches Programm auf die Beine gestellt werden. Viele Aktive in den Vereinen machen das möglich und bereichern mit ihrem Engagement das gesellschaftliche Leben. Mit dieser Tatsache im Hinterkopf kann sich der ein oder andere, der dem Fasching nicht restlos zugetan ist, vielleicht doch durchringen, gemeinsam mit den Narren zu feiern und sich den manchmal tristen Alltag etwas bunter gestalten zu lassen.