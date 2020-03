Der Coronavirus und die Straße des Friedens in Pößneck

Am Dienstag nach Ostern ist es soweit. In Pößneck beginnt die Sanierung der unteren Kopfsteinpflaster-Straße des Friedens. Das teilten Bauamtsleiter Frank Bachmann und Ordnungsamtsleiter Andreas Blümel seitens der Stadt sowie Heike Wagenknecht vom Ingenieurbüro Pieger-Wehner aus Neustadt mit, welches das Vorhaben fachlich betreut.

Die Sanierung der unteren Straße des Friedens in Pößneck verursacht insgesamt sechs Sackgassen in der Stadtmitte. Foto: Marius Koity / OTZ

Das ursprünglich rein städtische Fahrbahnerneuerungsprojekt ist zu einer Tiefbaumaßnahme mit mehreren Beteiligten gewachsen. Da die Straße nun einmal aufgerissen wird, erneuern auch der Zweckverband Wasser und Abwasser Orla, die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck und Telekommunikationsunternehmen ihre Leitungen.

Bauabschnitt

Saniert wird die Straße des Friedens auf einer Länge von etwa 130 Metern. Das Baufeld beginnt unmittelbar am DRK-Sozialladen, also an den Einmündungen der Breiten Straße, Gerberstraße und Saalfelder Straße, und endet etwas oberhalb der Kreuzung mit dem Steinweg und der Poststraße. Durch die Baustelle werden sechs Straßenabschnitte zu Sackgassen, außerdem die Hauptzu- und -ausfahrten des Stadtkerns blockiert.

Ins Zentrum gelangt man während der Bauarbeiten über eine Behelfsstraße, die über die Grünfläche in der Ecke Gerberstraße/Breite Straße gelegt wird. Die reguläre Ausfahrt aus der Stadtmitte führt über den Kloster- und Schulplatz beziehungsweise am Gymnasium und Weißen Turm vorbei in die mittlere Straße des Friedens.

Im grau unterlegten Abschnitt wird die Straße des Friedens Pößneck saniert. Künftig wird man teilweise an beiden Seiten des Straßenabschnitts längs parken können. Foto: Pieger-Wehner Neustadt

Für diese Ersatz-Zu- und Ausfahrten in Bereichen, die auch von Fußgängern genutzt werden, wird Schrittgeschwindigkeit gelten, so Ordnungsamtsleiter Andreas Blümel. „Wir können ansonsten nur auf die Vernunft der Verkehrsteilnehmer hoffen“, sagt Andreas Blümel.

Der öffentliche Parkplatz in der Ecke Straße des Friedens/Saalfelder Straße fällt ersatzlos weg. Die privaten Parkplätze der Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck/Triptis mbH und des Medi-Centers werden über den öffentlichen Parkplatz an der Poststraße erreichbar sein.

Die Bewohner und Nutzer der anliegenden Häuser sollen diese zumindest fußläufig jederzeit erreichen können. Insbesondere für die Mieter sowie Kunden der beiden Firmen in der Seigeschen Schönfärberei soll ein Behelfsgehweg angelegt werden. Die Mülltonnen bringt der Baubetrieb zur nächsten Ecke.

Bauzeit

„Wir werden nicht vor Ende Oktober fertig werden“, sagt Bauamtsleiter Frank Bachmann. Die voraussichtlich sechseinhalb Monate brauche man nicht nur wegen der Komplexität des Projektes, sondern auch weil die Gleichung zwei große Unbekannte enthalte.

So müsse, Nr. 1, ab dem ersten Baggerstich das Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie eingebunden werden. „Wir gehen entlang der ehemaligen Stadtmauer und im Bereich eines früheren Stadttores bis zu vier Meter tief in den Boden hinein, da ist mit Funden fast schon automatisch zu rechnen“, sagt Frank Bachmann. Im Falle eines Falles habe die Arbeit der Altertumsforscher dann Vorrang.

Pößnecker sind mitunter der Meinung, dass das Pflaster in der Straße des Friedens „zu Kaisers Zeiten“ verlegt worden sei. Tatsächlich sind genauere verbindliche Angaben zum Alter des Fahrbahnbelags nicht erhältlich. Foto: Marius Koity

Nr. 2 sind die verschiedenen Granitpflastersteinarten aus China, mit welchen die künftigen Stellflächen, die neuen Gehwege und die Kreuzung am Café Dittmann schick gemacht werden sollen. „Zurzeit kommen wegen des Coronavirus, wie ich gehört habe, keine Schiffe mehr mit dem Material in Deutschland an und wir wissen nicht, ob unser Bedarf rechtzeitig geliefert wird“, so Frank Bachmann.

Die Komplexität des Projektes beschrieb Heike Wagenknecht unter anderem mit folgenden Hinweisen: „Im Untergrund liegen ganz viele alte Leitungen aller Art. Wir nehmen praktisch eine Neuregulierung des gesamten unterirdischen Bereiches vor.“

Gehofft wird darauf, dass bis zum Stadtfest wenigstens die Kreuzung am DRK-Sozialladen wieder freigegeben werden kann.

Baudetails

Die aktuell überbreite Fahrbahn für eine Einbahnstraße soll auf etwa dreieinhalb bis knapp fünf Meter verengt werden. Sowohl an der östlichen als auch an der westlichen Seite soll es Fußwege mit einer Breite von mindestens 1,80 Meter geben.

Künftig soll teils beidseitig in Fahrtrichtung geparkt werden können. Im öffentlichen Raum sollen am Ende netto sechs Pkw mehr als jetzt abgestellt werden können.

Das Kopfsteinpflaster wird mit normalem Straßenasphalt, nicht mit sogenanntem Flüsterbeton, ersetzt. Die jetzigen Erschütterungen etwa für die Bewohner der Seigeschen Schönfärberei werden mit der neuen Straßenoberfläche Geschichte sein, verspricht Frank Bachmann.

Die Kreuzung am Café Dittmann wird „angepasst, damit sie besser aussieht“, so Heike Wagenknecht. Aus „gestalterischen Gründen“ werde die Fahrbahn eine Pflasterung enthalten. Den Bereich soll außerdem ein Solitärbaum aufwerten.

Ungefähr so wie in dieser Animation wird die Ecke am Café Dittmann mit Baum aussehen. Foto: Pieger-Wehner Neustadt

Der Zebrastreifen am Binderschen Kaufhaus fällt weg. „Er wird angesichts der Fahrbahneinengung nicht mehr nötig sein“, sagt Frank Bachmann. Insgesamt werde die neue Situation verkehrsberuhigend wirken. Oben am Café Dittmann, wo die Straße des Friedens breiter sei und im selben Maße von Fußgängern gequert werde wie unten am Binderschen Kaufhaus, sei man bisher schon ganz gut ohne Zebrastreifen klargekommen.

Baukosten

Den kommunalen Kostenanteil an der Sanierung beziffert Frank Bachmann mit 605.000 Euro. Das ist deutlich mehr, als die Stadt ursprünglich ausgeben wollte, und das wiederum liege vor allem „am chinesischen Pflastermonopol“, so der Bauamtsleiter. Etwas mehr als die Hälfte ihres Aufwandes könne die Stadt über Fördermittel refinanzieren.

Frank Bachmann ist froh darüber, dass es bei drei interessierten Baubetrieben einen gewissen Wettbewerb um das Projekt gab, welcher sich auch in sehr unterschiedlichen Geboten niedergeschlagen habe. Die untere Straße des Friedens werde wahrscheinlich die Strabag-Niederlassung Pößneck richten. Eine verbindliche Entscheidung in dieser Sache werde der Pößnecker Stadtrat am 26. März treffen.

Alle Beteiligten am Sanierungsprojekt werden voraussichtlich Bau- und Planungskosten in Höhe von etwa 900.000 Euro aufbringen müssen.

