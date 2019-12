Der Dammbau in Oberpöllnitz ist abgeschlossen

Nach neun Monaten Bauzeit ist der Neubau des Hochwasserrückhaltebeckens im Triptiser Ortsteil Oberpöllnitz am Dienstag mit der offiziellen Abnahme abgeschlossen worden. Damit findet nicht nur das umfangreichste Einzelprojekt der Stadt Triptis in diesem Jahr seinen Abschluss, sondern die Ortslage Oberpöllnitz hat im Zuge dessen auch seine wohl höchste Erhebung verloren.

Denn nachdem für lange Zeit die mehrere Meter hohe Mineralbodenmiete die Horizontlinie beim Blick von Oberpöllnitz gen Westen geprägt hatte, wurde diese mittlerweile vollständig abgetragen. Selbst auf offiziellen Geländemodell-Karten des Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation ist die Erhebung südlich der Bundesstraße 281 am Dienstag noch eingezeichnet. „Etwa 50 Prozent des dort gelagerten Mineralbodens sind im Dammstützkörper verbaut worden“, erläutert der Bauamtsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Triptis, Matthias Jänicke, am Dienstag.

Aus Sandgrube wird Laubmischwald

Von der Mineralbodenmiete, hier eine Aufnahme von Ende November, ist mittlerweile nichts mehr zu sehen. Foto: Martin Schöne

Der Rest sei auf einer Revisionsfläche in der Sandgrube Rodaborn in Schichten von ein bis zwei Metern Dicke angedeckt worden. Die Sandgrube sei derzeit zu circa einem Drittel renaturiert und werde in Zukunft „peu à peu mit Ersatzpflanzungen rekultiviert“. In Abstimmung mit dem Neustädter Forstamt und weiteren Beteiligten werde dort in einigen Jahren Laubmischwald entstehen, erläutert er die langfristigen Pläne.

Aber zurück zum eigentlichen Dammbau: Der Termin am Dienstag diente der VOB-Abnahme des Projektes. Die Abkürzung steht für die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen. Dieses Regelwerk bildet eine Grundlage für die Umsetzung öffentlicher Bauvorhaben. Daher waren vor Ort eine Vielzahl von Vertretern verschiedener Institutionen an der Abnahme beteiligt: die Obere Wasserbehörde des Landesverwaltungsamtes, die Untere Wasserbehörde aus dem Landratsamt des Saale-Orla-Kreises, ein Baugrundgutachter, der Gewässerunterhaltungsverband Orlasenke, der Beigeordnete der Stadt Triptis, die Bauleitung der ausführenden Strabag AG, der Generalplaner WBU, der Bauamtsleiter selbst und die Thüringer Aufbaubank. Letztere agierte als Instanz der Prüfung und Verteilung der hier eingesetzten EU-Fördermittel.

Abnahme erteilt – Projekt abgeschlossen

Nach Prüfung des Baus und einem entsprechenden Austausch habe sich Jänicke an die Anwesenden Behördenvertreter gewandt: „Gibt es aus behördlicher Sicht noch Anmerkungen oder Fragen?“ Es wurde festgestellt, dass alles entsprechend der Planungen umgesetzt worden sei und somit die Abnahme erteilt werden könne, da auch aus Sicht des Auftraggebers zum Stichtag alle vereinbarten Leistungen erbracht worden seien. Kleinere Ausbesserungsarbeiten würden noch bis 31. März 2020 erledigt. Der Bauamtsleiter meldet einen erfolgreichen Projektabschluss.

Eine Überblicksaufnahme von Triptis aus. Foto: Martin Schöne

„Richtig schön sieht das Ganze dann im Mai aus, wenn dort überall frisches Grün wächst“, betont Jänicke. Der neue Damm werde in der Landschaft nicht stören. Die Grasaussaat sowie kleinere, wetterbedingte Ausspülungen würden zeitig im Frühjahr kontrolliert und eventuell ausgebessert.

Stadtrat beschließt in letzter Sitzung des Jahres zusätzliche Bauleistungen

In der letzten Stadtratssitzung des Jahres 2019 war der erste Nachtrag zu dem Bauprojekt beschlossen worden. Laut der einstimmig angenommenen Beschlussvorlage waren zusätzlich notwendig gewordene Bauleistungen angefallen. Dieser Nachtrag hat einen Umfang von gut 82.000 Euro bei Gesamtkosten in Höhe von 1,89 Millionen Euro. Ein von der Strabag AG vorbereiteter und angekündigter zweiter Nachtrag soll aufseiten der Stadt nach Eingang geprüft und beraten werden.

Das Hochwasserrückhaltebecken ist für den Fall eines statistisch gesehen einmal in 1000 Jahren auftretenden Starkregenereignisses ausgelegt und dient dem Schutz der Siedlungen und Bewohner im weiteren Verlauf des Pöllnitzbaches.